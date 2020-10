Deštivé studené počasí. Severovýchodu hrozí povodně

Už v pondělí začalo na východě trvale pršet. Srážky ještě zesílí v úterý i středu. Nejvíc vody spadne v Beskydech, Jeseníkách, Krkonoších, na Liberecku a Vysočině. Vodním tokům prudce vyletí hladiny. Od 700 m n. m. se objeví déšť se sněhem nebo sněžení. V denních hodinách to bude od 900 m n. m. Vypadá to, že na Liberecku a v Krkonoších může spadnout i přes 100 mm vody. Jinde to bude 30 – 80 mm. Nejméně srážek spadne na jihozápadě Česka. Sledujte situaci, srážek bude opravdu hodně.

Povodňová situace vznikne určitě, protože povodí řek jsou dost nasycená vodou po letošních deštích. Běžně budou padat první a druhé stupně povodňové aktivity. Tentokrát to vypadá i na překročení třetího stupně povodňové aktivity zejména na severu a severovýchodě republiky. Sledujte hladiny toků a předpovědi ČHMÚ, které už počítají s výstrahami. Zároveň bude velmi chladno. V místech s trvalými srážkami bude sotva kolem 5 °C, často i méně. Celkově bude v dalším období velmi chladno s teplotami jen do 10 °C, v nížinách do 12 °C. Na horách napadne sníh.

Předpověď počasí na nejbližší dny

V úterý bude zataženo až oblačno. Od východu déšť na většině území Česka. Na severovýchodě, severu a Vysočině vydatný. Ojediněle mlhy. Na jihozápadě srážky jen místy. Od 900 a přechodně i 700 m n. m. srážky smíšené nebo sněhové. Teploty 4 až 10 °C.

Ve středu bude zataženo s deštěm, zpočátku i vydatným v centrální části republiky a na horách. Od 700 až 800 m n. m. srážky smíšené nebo sněhové. Teploty 4 až 8 °C.

Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo. Stále ještě občas déšť nebo přeháňky, na horách sněhové. Teploty 8 až 12 °C.

Od pátku bude oblačno až zataženo, stále místy déšť nebo přeháňky. Na horách sněhové. Teploty 6 až 11 °C.