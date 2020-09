Počasí: Užívejte teplo, od pátku prudký pád teplot!

Babí léto si dá minimálně pauzu. Zatímco do čtvrtka bude velké teplo, na druhou polovinu září skoro rekordní, od pátku teploty prudce spadnou. Do střední Evropy se propadne velmi studený vzduch rovnou od severu. Teploty spadnou asi o 12 °C. Na hřebenech hor se objeví první sněhové vločky. Propad teplot doprovodí srážky, ojediněle vydatné. Zatím na to ale nemyslete, pokud nemáte rádi chladno, a užívejte první polovinu týdne, která bude teplotně vydařená. Teplota v nejnižších polohách dosáhne až 27 °C. Od soboty by to potom mohlo být jen kolem 14 °C.

Po vpádu studeného vzduchu se podle modelů znovu oteplí. Už to ale nepůjde tak snadno. Dny se krátí a sluneční energie ve střední Evropě ubývá. Srážek prudce přibude od pátku. Je možné, že se dokonce objeví frontální vlny se silnějšími srážkami. Zejména v Čechách nepatrně sílí sucho, takže se srážky budou hodit zejména západu republiky. Na Moravě a ve Slezsku prozatím sucho nefiguruje.

Předpověď počasí na zbytek týdne

V úterý bude jasno až polojasno. Místy mlhy, zejména podél vodních ploch. Odpoledne na jihozápadě ojediněle přeháňky nebo bouřky při zvětšené oblačnosti. Teploty 23 až 27 °C.

Ve středu bude polojasno až oblačno. Místy přeháňky nebo bouřky, hlavně na jihozápadě. Na severovýchodě i polojasno. Teploty 22 až 26 °C, na jihozápadě jen 20 °C.

Ve čtvrtek bude polojasno, ojediněle přeháňky. Na východě zpočátku oblačno a místy přeháňky. Teploty 21 až 25 °C.

V pátek bude polojasno až oblačno, od západu postupně zataženo, déšť, přeháňky. Teploty 18 až 22 °C. Na západě už jen 16 °C.

V sobotu bude většinou zataženo, déšť, přeháňky. Ojediněle vydatný déšť. Teploty 12 až 16 °C. Při dešti jen 10 °C.

V dalších dnech bude zataženo, občas déšť. Postupně srážky ubudou. Teploty 9 až 15 °C. Potom se začne oteplovat.