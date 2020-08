Tepelná čerpadla jsou velmi oblíbenou volbou topného systému objektů rodinných domů. Ať už se jedná o rodinný dům, chalupu nebo komerční objekt investice do tepelného čerpadla se vám výrazně vyplatí. Kolik můžete ušetřit a jak získat dotaci na tepelné čerpadlo v roce 2020? Pouhé dva kroky vás dělí od ušetřených financí, jaké to jsou?

1. krok: Vyberte si typ tepelného čerpadla

Pro každý objekt se hodí jiný typ tepelného čerpadla. Vybírat můžete ze čtyř kombinací podle principu fungování: tepelné čerpadlo vzduch/voda, voda/voda, vzduch/vzduch a země/voda.

Každé z nich má své výhody a nevýhody, pokud tedy chcete vsadit na jistotu, zvolte tepelné čerpadlo vzduch/voda. Tento typ se stává nejčastější volbou zákazníků pro jeho univerzální využití na každém pozemku nebo objektu. Mezi jeho největší výhody patří skvělý poměr výkon vs. cena, dlouholetá životnost, tichý provoz a moderní design.

2. krok: Zvolte osvědčeného partnera, který dotace vyřídí za vás

Tepelné čerpadlo již máte vybrané, druhým krokem, který vás dělí od získání dotací je vybrat toho správného dodavatele. Společnost Tenaur, partner skupiny ČEZ, vám s vyřízením dotace pomůže. Stačí zaslat nezávaznou poptávku přes kontaktní formulář a spojí se s vámi odborníci ze společnosti Tenaur, kteří vyřeší veškeré dokumenty potřebné k obdržení dotace.

Jakou dotaci můžete očekávat?

Dotační program Nová zelená úsporám poskytuje finanční kompenzaci až 100 000 Kč. Můžete ušetřit až polovinu nákladů vynaložených na pořízení a instalaci tepelného čerpadla. S instalací vám pomohou zkušení odborníci společnosti Tenaur, kteří se následně postarají i o pravidelnou servisní prohlídku. Údržba tepelného čerpadla vám může ušetřit případné náklady na opravy systému.

Jaké podmínky musíte splňovat pro získání dotace?

Podmínky dotačního programu Nová zelená úsporám jsou velmi jasné a jednoduché a nemusíte se obávat, že byste je nedokázali splnit. Jedinou podmínkou pro udělení dotace je, že musíte požádat o finanční příspěvek jakožto vlastník nemovitosti, která je zkolaudovaná jako rodinný dům nebo objekt určený k bydlení. Můžete žádat jako fyzická i právnická osoba.

Do kdy se budou vydávat dotace?

Podle aktuálních informací bude dotační program NVZ fungovat do roku 2021. Vzhledem k zájmu o dotaci je možné, že se termín dále prodlouží, avšak jisté to není. A tak raději neváhejte a spojte se profesionály ze společnosti Tenaur a zažádejte o dotační program co nejdříve.

Zajímavá by pro vás také mohla být kombinace dotačních programů Nová zelená úsporám a Kotlíkové dotace. Zeptejte se na nejlepší možnou variantu našich kolegů z firmy Tenaur.

Jak ještě více ušetřit?

Investice do tepelného čerpadla se vám rychle splatí díky skvělé návratnosti až 8 % ročně. Ušetříte tisíce korun ročně díky nižším nákladům za vytápění rodinného domu. Vaše úspora se však může vyšplhat až na 80 % nákladů za vytápění a ohřev vody a to díky kombinaci tepelného čerpadla s fotovoltaickou elektrárnou. Tato dvojice se stane nejlepším partnerem pro vaši domácnost.