Počasí: V neděli fronta a bouřky, v pondělí deště

Zásadní změna počasí je za dveřmi. Bude sice jen přechodná, avšak razantní. Od západu přijde zvlněná studená fronta. Přinese hodně srážek, místy se objeví i trvalejší vydatný déšť. Ochlazení bude skokové, avšak také jen přechodné. Od středy se začne znovu oteplovat. V neděli odpoledne začnou v Čechách narůstat první bouřky a přeháňky. V noci na pondělí se v oblasti Vysočiny mohou spojit do velkého bouřkového systému – typické frontální vlny. Na východ dorazí srážky až v pondělí dopoledne a bude jich méně. I tam se ale podle některých modelů může objevit nová frontální vlna se srážkami.

Teploty byly nejvyšší v sobotu na západě území. Bylo až 33 °C. V neděli už budou teploty nejvyšší na jižní Moravě, a to do 31 °C. Studená fronta srazí teploty do rozmezí 20 až 25 °C. Kde bude trvale pršet, tam bude jen kolem 18 °C. Nejchladnější bude úterý, potom se rychle začne oteplovat zpátky na letní teploty, postupně v nejnižších polohách až tropické.

Předpověď počasí na další dny

V neděli bude skoro jasno, polojasno. Na západě odpoledne svižně oblačno až skoro zataženo. Místy přeháňky a bouřky, ojediněle silné. Během večera bouřek ještě přibude a posunou se dál na pomezí Čech a Moravy. V noci na pondělí se přeháňky a bouřky posunou na Vysočinu. Na východě zpočátku beze srážek, první kapky deště se tam dostanou až v pondělí ráno. Teploty 27 až 31 °C, od západu ochlazování.

V pondělí bude oblačno až zataženo, na většině území déšť, přeháňky, místy bouřky. Ojediněle trvalý a vydatný déšť. Teploty 19 až 24 °C, při dešti 18 °C.

V úterý bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky. Ojediněle bouřky. Teploty 18 až 22 °C.

Ve středu bude polojasno. Na východě zpočátku až oblačno. Teploty 22 až 26 °C.

V dalších dnech vyjasňování a teploty 26 až 30 °C.