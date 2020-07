Počasí: I na konci července bude kolem 25 °C

Počasí ve střední Evropě se po několika letech drží průměrných historických hodnot. Léta dříve nebyla tropická, pokud bylo nad 25 °C, považovalo se to za vlnu veder. Průměrné klidné léto bude pokračovat. Teploty budou nadále kolem 25 °C, na obloze bude polojasno až oblačno a místy se přidají přeháňky nebo bouřky. Některé dny budou přechodně hezčí, víceméně beze srážek. Vydatné srážky uplynulých týdnů se částečně vyhnuly severozápadním Čechám, kde začíná sílit sucho. Jinde je půdní vláhy dostatek až přebytek.

Další slabá studená fronta dorazí v pátek. Do té doby bude hezky a docela teplo. Do Evropy proudí vzduch od severozápadu, proto jsou teploty na starém kontinentu podobné těm historickým. Ve Skandinávii i Británii je jen 16 až 20 °C. Pokud se přece jen letos vydáte k moři do Středomoří, tam se nemusíte bát nízkých teplot, pohybují se mezi 28 až 34 °C. Teplota většiny moří je mezi 23 až 25 °C.

Předpověď počasí na další dny

Ve středu bude jasno, skoro jasno, polojasno. Až během dne přechodně i oblačno. Srážky jen výjimečně. Teploty 22 až 26 °C.

Ve čtvrtek bude skoro jasno, polojasno. Během dne až oblačno, ojediněle přeháňky. Teploty 21 až 26 °C.

V pátek bude oblačno, postupně místy přeháňky a bouřky. Teploty 24 až 28 °C.

O víkendu bude oblačno, místy přeháňky nebo bouřky. Teploty 21 až 27 °C.

Průměrné počasí je vzácnost

Také v dalším období je očekáváno podobné klidné letní počasí bez extrémů. Po několika letech s extrémně teplými a dlouhými léty se mohou letošní červen a červenec jevit velmi studeně. Odpovídají ale jen historickým průměrům, což je stále větší vzácnost. Podle klimatologů se vedra vrátí, je jen otázkou času, zda to bude ještě letos nebo až v dalších letech. Pokud se do střední Evropy dostala významná epizoda dešťů, mohlo by i v zimě sněžit. Uvidíme.