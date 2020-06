Počasí: Přeháňky a bouřky se vrátí. Teploty budou letní

Výrazná zvlněná studená fronta přinesla do Česka další starosti. Znovu v pásu od Šumavy přes Vysočinu směrem k Orlickým horám a Jeseníkům napršely desítky milimetrů vody a hladiny mnoha menších řek prudce stouply. Na několika místech se objevil i nejvyšší stupeň povodňové aktivity. Nejvyšší srážkové úhrny se pohybovaly mezi 50 a 60 mm. Vypadá to, že tohle povodňové ohrožení by mohlo být na nějakou dobu poslední. Počasí ve střední Evropě by se mělo uklidnit, tlak vzduchu lehce vzrůst a na obloze převládne polojasno. Avšak ne na dlouho.

Vzhledem k vydatným srážkám zůstane ve střední Evropě dostatek vlhkosti na další přeháňky a bouřky. Trvalé deště by se vrátit neměly, ale lokální ano. Uplynulá zvlněná studená fronta byla na srážky intenzivnější, než se předpokládalo. V pásu od Šumavy přes Vysočinu směrem k Jeseníkům je letos oblast velmi vydatných srážek. Napršelo zde 200 až 350 mm vody za poslední dva měsíce.

V noci ze středy na čtvrtek přijdou další srážky. Přibude jich v průběhu čtvrtka. Původně mělo být více klidno, fronty ale najdou v Česku dostatek vlhkosti na přeháňky a bouřky.

Jaké bude počasí v tomto týdnu

Ve středu bude skoro jasno, polojasno. Během dne až oblačno a ojediněle přeháňky nebo bouřky z tepla. Teploty 26 až 30 °C.

Ve čtvrtek bude oblačno, postupně od západu místy přeháňky, déšť nebo bouřky. Půjde o přechod studené fronty. Teploty 22 až 26 °C, na východě zpočátku až 29 °C.

V pátek bude polojasno až oblačno. Ojediněle přeháňky nebo bouřky. Teploty 21 až 25 °C.

O víkendu bude počasí v klidnějším duchu. Menší oblačnost a vysoké teploty až do 29 °C vystřídá studená fronta až někdy kolem úterý. Teploty před frontami budou 24 až 29 °C, za frontami obvykle 19 až 24 °C.