Chvíli slunečno, pak zase déšť - jak se oblékat, když aprílové počasí trvá i v červnu?

V posledních dnech to vypadalo, jakoby apríl ani neskončil. Prosluněnou oblohu během pár minut zakryly dešťové mraky, které se pak po dešti stejně tak rychle vytratily. Tento proces se na některých místech opakoval několikrát za den a nejenže plno lidí zastihl nepřipravené, ale kvůli absenci deštníku a dostatečného oblečení jim možná přivodil i menší nachlazení nebo rýmu. To je krásnou ukázkou toho, že počasí sice nemůžeme kontrolovat, ale na druhou stranu se na něj můžeme dobře připravit. Jak? No přece správným oblečením!

Pláštěnka se v tašce nikdy neztratí

Asi není nikdo, komu se nikdy nestalo, že si doma zapomněl deštník a posléze toho hořce litoval. I když si ho zakoupíte v menších rozměrech, stejně v tašce zabere plno místa. Když ho navíc použijete, tak ho po příchodu domů rozložíte, aby pořádně uschnul, a když ho zase složíte zpátky, většinou už ho nedáte zase zpátky do tašky. Až vás pak chytne nečekaný slejvák, jen si celí promočení klepete na čelo, že jste si deštník opět zapomněli doma.

Pokud se ve vašem životě tento scénář odehrává v podstatě pravidelně, zvažte nákup pláštěnky. Obvykle se prodávají v kompaktních baleních, takže ji s sebou můžete nosit prakticky kamkoliv a vůbec vám nebude překážet. Když si pak zapomenete vzít deštník nebo se vám kvůli silnému větru bude neustále převracet, jednoduše vytáhnete pláštěnku a budete hezky v suchu. Pláštěnky jsou v dnešní době docela designovou záležitostí, o čemž si můžete přečíst v tomto rozhovoru.

Lehká bunda vás ochrání před deštěm i větrem

Zimní a jarní kabáty už hoďte do skříně, vzhledem k tomu, že už je červen a zmrzlí dávno pominuli, je už rozhodně nebudete potřebovat. Jestliže vám však klasický svetr nebo mikina nestačí a chtěli byste mít v předsíni něco, co na sebe jen tak narychlo hodíte, pořiďte si lehkou letní bundu nebo kabát. Vybírat můžete z různých materiálů a střihů a je tedy jen na vás, jestli zvolíte spíše stylovou džísku nebo nepromokavou šusťákovku.

Vrstvením k ideální tělesné teplotě

Tenké letní bundy a kabáty mají velkou výhodu v tom, že se dají snadno vrstvit s jiným oblečením. Kdybyste si na sebe vzali teplý svetr nebo mikinu, která vám běžně vyhovuje, když je okolo 15 °C, a potom by vysvitlo sluníčko, nastal by klasický problém - když mikinu necháte na sobě, bude vám moc horko, ale když ji sundáte, bude vám zase naopak zima. Přesně z toho důvodu je dobré volit tenčí oblečení a raději si na sebe vzít více vrstev, které můžete postupně odhazovat nebo přidávat tak, abyste se venkovním podmínkám dokázali přizpůsobit.

Ideální je si na sebe vzít tílko nebo tričko s krátkým rukávem, na něj obléknout tenčí svetr a přes něj přehodit ještě bundu. Pro případ, že bude větrno, si s sebou vemte do tašky ještě šátek, který v případě potřeby před větrem ochrání také váš krk. Trika, svetry, mikiny i tenké letní bundy v tomto období spolehlivě najdete například v obchodě Pepco, kde je navíc nakoupíte za super ceny. Takže pokud vám tyto kousky v šatníku chybí, nezapomeňte si prolistovat nejnovější Pepco leták, abyste zjistili, jestli je zrovna nenabízí v akci.

Teniskami nikdy nic nepokazíte

S proměnlivým počasím nesouvisí pouze to, jak se oblečete, ale také to, co si obujete. V otevřených sandálech nebo elegantních lodičkách by se vám ve velkém dešti asi moc dobře nechodilo. Když jsou tedy předpovědi nejasné a vy nevíte, co si vzít na sebe, nazujte si tenisky s nepromokavým povrchem. Způsobů, jak můžete kombinovat tenisky nejen se sportovním oblečením existuje spousta, takže neváhejte vyhledat inspiraci a experimentovat. I když se zrovna netrefíte do ideálního outfitu, pořád to bude lepší, než abyste celý den chodili v promočených botách.