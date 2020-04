Počasí: už jen oteplování. Příští týden dokonce 20 °C

V úterý se objevily na většině území Česka sněhové přeháňky a teplota byla jen pár stupňů nad bodem mrazu. Podle modelů to prozatím bude poslední studený vpád uplynulé zimy. Třeba i natrvalo, to napoví až průběh dubna. Teploty začnou stoupat, nejvíc až příští týden. To přijde velmi teplé jaro s teplotami až 22 °C. Počasí ale bude doprovázet vážný problém. Absolutní sucho vlivem tlakové výše.

Srážky jsou velký problém

Na většině území Česka prakticky neprší (nesněží). Deficit vody v půdě je velký. Zazelená se vegetace a veškerá voda z půdy zmizí. Na obloze má být navíc den za dnem skoro jasno a nemá spadnout ani kapka. Podle projektu Intersucho se deficit půdní vláhy začne prudce zvyšovat. Počínající sucho je na drtivé většině území a místy už je i tzv. mírné sucho. Nejvíc chybí voda v Třeboňské i Českobudějovické pánvi, potom na Liberecku a třeba také v Orlických horách. Aby byly střední a vyšší polohy na suchu, to je na začátku dubna extrémní záležitost.

Jak tedy bude?

Nejprve je potřeba upozornit na ranní mrazy. Ty Česko neopustí, protože bude jasná obloha a nízká vlhkost vzduchu. Ranní mrazy mohou škodit kvetoucí vegetaci. I to je bohužel trend posledních začátků jara.

Ve čtvrtek bude skoro jasno, polojasno. Na severu může být až oblačno. Teploty 9 až 13 °C. Ranní minima ovšem -4 až -8 °C.

V pátek bude jasno až polojasno. Od severozápadu oblačno a místy slabé přeháňky, od 700 m n. m. sněhové. Teploty 7 až 11 °C, na jihovýchodě až 13 °C.

V sobotu bude polojasno až oblačno. Na severních horách sněhové přeháňky. Jinde srážky jen výjimečně, od 600 m n. m. sněhové. Teploty 8 až 12 °C.

Od neděle se vyjasní ještě víc a teplota bude svižně stoupat. V neděli bude 11 až 15 °C, v novém týdnu postupně 16 až 22 °C. Začne teplé suché jaro.