Počasí nechystá vláhu. Sucho nastoupí hned od jara

Začínáme šestý rok v řadě, kdy není srážek na našem území dost. Jak rok co rok stoupá průměrná roční teplota, roste i výpar z půdy. Dvě situace, které spojily sílu a devastují krajinu. Všichni vyhlíží změnu k lepšímu, protože i v dřívějších dobách se střídaly období sucha s vlhčími roky. Letošní rok začíná znovu nepříznivě. A celkem dost, protože nebyl žádný sníh mimo hory.

Výhledy počasí jsou suché

Z hlediska počasí se má ve výhledech usadit nad střední Evropou vysoký tlak vzduchu a nespadne prakticky ani kapka. Líbivé úterní sněhové přeháňky byly jen malinké vybočení. Výjimky budou, ojedinělé přeháňky nebo zbytky rozpadlých front. Jenže to nemá šanci pokrýt nároky krajiny na vláhu, obzvláště na jaře. Je možné, že nás čeká další mimořádně suchý rok s velkými dopady na krajinu, hospodářství, zemědělství, plodiny a každého z nás.

Všimli jste si vlhkosti vzduchu?

Zajímavou situací je i neuvěřitelně nízká vlhkost vzduchu, která s absencí srážek i sněhu souvisí. Jako by byla každý rok na jaře nižší a nižší. Nejsou výjimkou denní vlhkosti 30 % i při nízké teplotě, což je extrémně suchý vzduch. Kdyby takový vzduch rychle naplnil místnost s pokojovou teplotou, vlhkost klesne klidně na 15 %. Dokud měla střední Evropa nějakou vláhu, srážky a v zimě sníh, tak se takové hodnoty neobjevovaly.

Jak to u nás fungovalo dřív?

Musíme doufat, že klimatické změny nebudou rok za rokem situaci zhoršovat. Zatím to tak přesně je. Největší srážky přinášely do střední Evropy tlakové níže ze Středomoří nebo frontální systémy a vlny od západu. Alpy potom rády nakoply výraznou srážkovou činnost, která se dostala i do Česka. Od severozápadu zase vlhký oceánský vzduch svědčil horám a vyšším polohám. Jenže všechny tyto situace se vypařily a vystřídala je skoro jasná obloha a minimum srážek.

Klima střední Evropy se mění

Do střední Evropy se vkrádá subtropické podnebí kontinentálního typu. A to je velmi špatná varianta, která může změnit krajinu na step až polopoušť. Například Středomoří má alespoň vydatné srážky v zimě. Umí tam spadnout klidně 800 mm za zimní měsíce. Jenže my nemáme vláhu ani v zimě ani v létě. Musíme věřit v pozitivnější změnu.