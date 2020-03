Počasí v Evropě: Teploty v Evropě překročí dvacítku. Oteplí se i v ČR, o víkendu přijde šok

Do Evropy tento týden dorazí oteplení. Podle meteorologů by mohly teploty dokonce přesáhnout dvacítku, teplo by mělo být i v Česku. Naopak v Turecku nebo na Britských ostrovech bude chladněji, než je pro toto období obvyklé.

Evropa alespoň na pár dnů zažije pravé jarní počasí. Nejtepleji by podle odborníků z portálu Severe Weather mělo být ve čtvrtek, nad 20 stupňů Celsia ale mohou v některých státech teploty šplhat už od úterka. Teplé počasí se bude týkat především střední a východní Evropy.

V Česku bude podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) nejtepleji ve středu a ve čtvrtek. Podle dosavadní předpovědi se budou teploty pohybovat mezi 14 a 18 stupni Celsia. Ani u nás ale není vyloučeno, že padne "dvacítka".

Naopak nad Tureckem se stále drží tlaková níže, která v zemi způsobuje neobvykle chladné počasí. Poměrně chladno bude také na Britských ostrovech, kde se teploty mají pohybovat jen těsně nad hranicí mrazu.

S přicházejícím víkendem dorazí do Evropy výrazné ochlazení. Po přední straně tlakové výše, která k nám postupuje od Severního moře, začne na kontinent proudit studený vzduch. "Na víkend modely ukazují až nebezpečné ochlazení," potvrdili meteorologové ze Severe Weather.

Podle odborníků se v Evropě ochladí opravdu pořádně, a tak bychom ještě neměli odkládat zimní bundy a kabáty, přestože se zdá, že už přišlo jaro. V Česku totiž mohou v neděli v noci teploty klesnout pod nulu, přes den může ve vyšších polohách dokonce sněžit.