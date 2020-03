Počasí chvíli potěší. Nastupují teplé jaro a více sluníčka

Dočkali jsme se. Období vichřic, sychravého počasí odeznívá. Není to ovšem natrvalo, je teprve polovina března. Nyní nás v týdnu čeká teplo a často polojasná obloha, která přinese i slunce. Podle modelů bude mít počasí sklony k návratům chladného a hlavně suchého vzduchu od severovýchodu. Proto počítejte s tím, že se vrátí i počasí na houpačce. První ochlazení by mělo být na programu ke konci týdne. Do té doby bude v nížinách až 18 °C.

Počasí dalších dní

V úterý bude polojasno. Během dne od západu místy oblačno a ojediněle přeháňky nebo déšť. V Čechách srážky místy. Ke konci dne ubývání oblačnosti. Teploty 11 až 15 °C.

Ve středu bude většinou polojasno, docela slunečno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 13 až 17 °C.

Ve čtvrtek bude polojasno až oblačno. Jen na severu ojediněle přeháňky. Ráno ojediněle mlhy. Teploty 14 až 18 °C.

V pátek bude polojasno až oblačno, od severu přibývání oblačnosti, místy přeháňky. Teploty 13 až 17 °C.

V dalších dnech nás zřejmě čeká výrazné ochlazení až na teploty 2 až 7 °C, čili další desetistupňový skok.

Bude další rok sucha?

Popravdě, vypadá to tak. Není samozřejmě možné předpovídat počasí na celý rok 2020. Nicméně zásoby vody nejsou velké a na většině území Česka mimo hory, kde bude pozvolna tát sníh, vznikne sucho. A velmi brzy. Hlavní vliv na počasí ve střední Evropě bude mít vyšší tlak vzduchu. Teploty budou na dané období vysoké, výpar také, srážek bude méně. Smrtící kombinace pro úbytek vody v půdě. Vegetace vysaje trošku vody ze zimních srážek, zazelená se, a půdě pak moc vody nezbude. Snad se dostaví i jarní srážky.

