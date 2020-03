Kdy přijde jaro? Výhled počasí na březen

Proklepli jsme modely a výhledy počasí na březen. Pokukujeme po jaru. Ony jsou sice jarní teploty tak nějak celou zimu, a to zejména v nížinách, četné vichřice ale počasí kazí a pocitovou teplotu sráží dolů. Jak to bude v nejbližších dnech a týdnech? Zdá se, že přetlačovaná mezi chladnějším vzduchem od severozápadu a teplejším od jihovýchodu bude pokračovat. Vyloženě teplé jaro zatím nepřijde. Počasí by měly doprovázet srážky.

Výrazné oteplení zatím ne

V tomto týdnu by mělo být docela chladno. Sněhové srážky se objeví už od 500 m n. m. a bude hodně oblačnosti i se srážkami. Moravu by opakovaně mohly přejít frontální vlny s vydatnějšími srážkami. Morava bude celkově teplejší, zatímco na západ bude pronikat chladnější vzduch od severozápadu. Teploty nejčastěji 4 až 9 °C, přechodně i 11 °C na jihovýchodě.

V dalších týdnech by teplota měla být jen slabě nad dlouhodobým průměrem. Úspěšnost předpovědí samozřejmě prudce klesá a jde jen o výhled. Teploty se budou pohybovat mezi 5 až 9 °C. Prozatím to na nějaké teplé jaro nevypadá. Hlavně východ republiky by ale mohl dostat cennou vláhu díky frontálním vlnám od jihu až jihovýchodu. Vydatné srážky jsou cenný zdroj vody, když už v nížinách nenapadl žádný sníh. Pokud se přece jenom prosadí první jarní oteplení, budeme informovat.

Jak bude v dalších dnech?

V úterý bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky na většině území. Od 600 m n. m. přejdou srážky ve smíšené nebo sněhové. Teploty 4 až 8 °C, na východě až 11 °C.

Ve středu bude polojasno až oblačno, na východě až zataženo. Právě na východě místy déšť, od 500 m n. m. sněžení. Teploty 4 až 8 °C.

Ve čtvrtek bude oblačno. Místy se objeví přeháňky, od 500 m n. m. sněhové. Teploty 4 až 8 °C.

Od pátku bude oblačno, místy přeháňky nebo déšť, od středních poloh srážky sněhové. Na horách bude sněžit většinou po celý týden. Teploty stále nejčastěji mezi 4 až 9 °C. Přechodně až 11 °C v nížinách a na jihovýchodní Moravě. Ranní minima budou často mrazivá.