Varování: napadne těžký sníh, hrozí polomy. Kde přesně? Předpověď počasí na čtvrtek a pátek.

Nepříjemná zimní vsuvka zasáhne na pouhý jeden den Česko. O to víc může překvapit. Hlavně do jihozápadní části země vpadne sněžení. Sníh bude mokrý, těžký a bude lámat svou tíhou stromy. Připravili jsme přesné informace o tom, kde je riziko dopravních i energetických problémů nejvyšší.

Kdy a kde bude riziko největší?

Nejprve časové určení. Sníh bude padat už od čtvrtečního večera na západě a jihozápadě republiky. Během noci na pátek se sněžení rozšíří směrem na Českomoravskou vrchovinu a dále na východ. Držet se díky nočním hodinám bude někde od 300 m n. m., komplikace se objeví zpravidla od 400 m n. m. Problémem bude současný čerstvý vítr, který pád stromů ještě umocní.

Kde bude nejvíc sněžit a kde lze očekávat největší problémy do pátečního rána? Nejhorší situaci mohou očekávat hory, vrchoviny a jejich okolí: Český les, Šumava a Brdy. O něco mírnější průběh by sněžení i komplikace mohly mít následně na Českomoravské a Drahanské vrchovině. Zde ale pád stromů podpoří kůrovcová kalamita. Sněžení se přesune do Beskyd, kde bude pokračovat celé páteční ráno a dopoledne.

Situaci zhorší i vítr

Český hydrometeorologický ústav vydal varování před těmito jevy v jihozápadní polovině republiky. Vítr bude nejsilnější znovu od Českého lesa přes jižní polovinu republiky směrem na východ. V průběhu pátku vystoupí teploty na 2 až 6 °C a pod 600 m n. m. bude sníh celkem svižně tát.

V pátek ráno je vhodné udělat si časovou rezervu na cestování všeho druhu. Spadlé stromy mohou uzavřít některé lesní úseky silnic. Situace by měla být klidná na samotném severu republiky a zároveň na jižní Moravě, kde budou vyšší teploty a srážky se místním nížinám vyhnou přes okolní vrchoviny. Na pozoru by měli být řidiči putující přes dálnici D1 na Vysočině. V dalších dnech je potom očekáváno oteplení.

Zdroj: ČT24.