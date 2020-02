Počasí: Českem projde od 400 m n. m. sněžení. Informace

Povětrnostní situace se nemění. Neustále se střídají chladné vpády s teplejšími epizodami počasí. To vše za výrazně nadprůměrných teplot, větru a velké oblačnosti. Správně by měla vrcholit zima se sněhovou pokrývkou. Ona ale žádná nedorazila, takže se musíme spokojit s kolísavým počasím.

Další rozmary počasí naplno

Teď přichází chladnější změna. Od středních poloh napadne sníh. Zejména na západě a jihu republiky může sněžení komplikovat dopravu už od 300 m n. m., protože přijde na noční hodiny. Oteplení přijde potom o víkendu. Střední polohy mohou očekávat 3 – 6 cm nového sněhu, hory až 15 cm. Sněžení dorazí ve čtvrtek večer a projde Českem v noci na pátek.

Kde bude hlavně sněžit? Na západě a jihu republiky, Českomoravské vrchovině a všeobecně na všech horách. Sníh se bude držet obvykle od 300 až 400 m n. m. Sníh bude během denních hodin tát.

Přižene se znovu i vítr. Nejvíc bude foukat v pátek brzy ráno, a to zejména na jihu republiky. Přímo přes Česko totiž přejde střed tlakové níže. Ten bude doprovázen zmíněnými srážkami hlavně na západě a jihu. Nějaká vláha by měla spadnout na většině území.

Jak bude den po dni?

Ve čtvrtek bude proměnlivá oblačnost, občas přeháňky deště se sněhem, od 400 m n. m. sněhové. Na horách srážky četnější. Teploty 3 až 7 °C.

V pátek bude zataženo, déšť, déšť se sněhem, od 400 m n. m. sněžení. Od středních poloh tvorba nové sněhové pokrývky, nejvíc na západě a jihu republiky. Teploty 2 až 6 °C. Večer budou srážky ustávat.

V sobotu už se výrazně oteplí. Na obloze bude polojasno, během dne od západu další přibývání oblačnosti, místy s deštěm. Teploty 6 až 10 °C.

V neděli bude oblačno, místy přeháňky. Od vyšších poloh srážky sněhové. Teploty 5 až 9 °C.

Co říkají výhledy počasí?

Začátek března by mohl do střední Evropy přinést konečně klidnější počasí . Stále ale bude mít hlavní vliv oceán. Teploty by měly lehce stoupat. Nicméně studené vpády budou pořád narušovat jinak celkem jarní počasí . Jednotlivé frontální systémy dodají další srážky, postupem času jich ale asi bude ubývat a tlak bude stoupat. Srážek spadlo v Česku za první dva měsíce roku 2020 spíš málo.