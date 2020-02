Počasí: Jarní teploty, zároveň vichřice a srážky

Zima do nížin ještě nepřišla a nejspíš ani nepřijde. Podle modelů se budou střídat jarní počasí s jen přechodnými studenými vpády, které zimu připomenou od středních poloh. Nejprve je před námi ta varianta s jarem.

Až do úterý se bude průběžně oteplovat na běžné jarní teploty. Neobejde se to ale bez dalšího zesíleného proudění se silným větrem. Vítr bude denně, největší bude v pátek a neděli. Nejsou vyloučeny drobné škody na majetku, porostu nebo komplikace v dopravě. Neměla by se opakovat bouře Sabine s rozsáhlými škodami, ale v noci na pondělí bude vítr znovu mimořádně silný. Srážky se přidají na celém území a nejvíc se budou držet hor a vrchovin.

Jaké bude počasí?

V pátek bude oblačno, hlavně zpočátku na většině území přeháňky, od 500 m n. m. sněhové. Ojediněle bouřky. Teploty 3 až 7 °C. Velmi větrno, hlavně dopoledne.

V sobotu bude oblačno až zataženo, místy přeháňky nebo déšť. Teploty 8 až 13 °C. Větrno.

V neděli bude oblačno až zataženo, od severu postupně další déšť nebo přeháňky. Teploty 8 až 13 °C. Vítr znovu ještě zesílí.

V pondělí bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Od 500 m n. m. mohou být i smíšené nebo sněhové. Teploty 5 až 10 °C.

V dalších dnech bude vrcholit příliv teplého vzduchu, bude až 14 °C. Ochladí se ve středu.

Pod vládou oceánu

Počasí je dynamické, větrné, zkrátka vzduch rychle proudí od severozápadu od oceánu. Takové počasí má výhody i nevýhody. Výhodami jsou srážky a vlhký vzduch, který umožňuje lepší dýchání. Nevýhodami jsou četné vichřice a rekordně vysoké teploty, které přírodě nesvědčí. Takový trend počasí bude prozatím pokračovat. Nejvyšší horské polohy se dočkají nové sněhové pokrývky, což je také příznivá zpráva. Česko zoufale potřebuje zásoby vody ve sněhu i vodu obecně. Nejvíc sněhu napadne v Krkonoších, kolem 25 cm.