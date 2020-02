Počasí: větrná hůrka Česko. Foukat bude denně

Pokud nemáte rádi vítr, následující období nebude vaše šťastné. Od Atlantiku budou postupovat do střední Evropy frontální systémy, a to s dynamickým nástupem. To znamená větrem. Jak se bude stále dokola vyrovnávat tlak, západní vítr bude svištět republikou takřka každý den. Dobrou zprávou je, že silná vichřice nebo snad orkán momentálně nehrozí. Bude jen čerstvý, maximálně silný vítr. Situace podobná tlakové níži Sabine zatím nepřijde. Nebezpečné situace vznikají v severozápadní a severní Evropě, my pocítíme jen jižní okraje průvanu nad Evropou. Počasí doprovodí kolísavé teploty, odpoledne vždy nad nulou. Přechodně budou padat další teplotní rekordy. Zima je rekordně teplá.

Počasí dalších dnů popořadě

V úterý bude po „ochlazení“ proměnlivá oblačnost. Místy, zejména na horách a vrchovinách přeháňky, od 600 m n. m. sněhové. Na východě od 800 m n. m. Teploty 5 až 9 °C, na jihovýchodě ještě až 11 °C. Vítr zesílí, bude západní čerstvý, v nárazech běžně kolem 15 m/s (55 km/h).

Ve středu bude oblačno až zataženo, od západu další přeháňky, od 600 m n. m. sněhové. Teploty 3 až 7 °C, na jihovýchodě až 9 °C. Znovu větrno.

Ve čtvrtek se počasí přechodně uklidní. Bude oblačno, přeháňky jen ojediněle. Nad 500 m n. m. sněhové. Teploty 3 až 7 °C. Vítr zeslábne na mírný do 7 m/s (25 km/h).

Od pátku přibude další frontální oblačnost, na většině území se přidá déšť nebo přeháňky. Sněhové srážky jen na horách. Teploty 3 až 7 °C, postupně 6 až 11 °C. Znovu se rozfouká.

Příliš teplá zima

Výrazné oblevy se objevují dokonce na horách, nížiny prakticky neviděly sníh. Podle modelů bude pokračovat trend chladnějších vpádů se zimními parametry od středních poloh a teplých epizod s teplotními rekordy.JedinouDřeviny líska a olše už zahájily svou pylovou sezónu.