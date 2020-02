Zase výkyv teplot. Na přelomu týdnů teplé počasí

Zima od středních poloh skutečně dorazila, od 500 m n. m. se tvořila sněhová pokrývka a v kombinaci s větrem nadělala nemalé problémy nejen v dopravě. Nicméně trend extrémně teplé zimy se v dalších dnech jen potvrdí. Znovu se oteplí a na konci víkendu bude kolem 10 °C. Je pravdou, že po něm musíme počítat s dalším skokem teplot směrem dolů. Ochlazení, které přijde příští týden, už by mohlo být jedno z posledních výrazných. Ve střední Evropě letos asi neuvidíme nic, co by připomnělo pořádnou zimu jako v dřívějších dobách.

Území ČR dostalo vodu

Na mnoha místech Česka spadlo v minulých dnech celkem dost vody. Jsou místa, kde se museli spokojit jen asi s 10 mm vody, hlavně v horských a podhorských oblastech ale často spadlo vody jak za celý únor. Alespoň jedna pozitivní zpráva. V Beskydech se na malých tocích objevily i druhé stupně povodňové aktivity. Bohužel místa, která jsou suchem v posledních letech zasažena nejvíce, jsou právě ta, kde zase tak moc srážek nespadlo. Výjimkou jsou Čechy, tam zapršelo celkem příjemně. České krajině ale nadále chybí sníh. Ten slušně napadl pouze na horách.

Jak přesněji bude?

V pátek bude polojasno až oblačno, jen ojediněle déšť nebo přeháňky. Teploty 2 až 6 °C, v nejnižších polohách až 8 °C.

V sobotu bude jasno až polojasno. Zpočátku místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 1 až 5 °C, při slunečnu 8 °C.

V neděli bude polojasno až oblačno, od západu až zataženo, místy s deštěm na teplé frontě. Teploty 3 až 7 °C, na západě už i 11 °C.

V pondělí bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky na většině území. Teploty 8 až 12 °C. Večer už se projeví nové ochlazení. V pondělí bude znovu velmi větrno od severozápadu.

Od úterý bude oblačno, místy přeháňky. Od středních poloh smíšené nebo sněhové. Teploty nejčastěji mezi 2 až 6 °C.

Zdroj: ČT24.