Počasí na konci ledna? Přetlačovaná tepla a inverzí

Rekordně teplá zima pokračuje. Od soboty do úterý se sice dostal přechodně studený vzduch do střední Evropy a přinesl dokonce sněhovou peřinu hlavně do východní poloviny země, proudění se nicméně zase změní na teplé. A to hlavně ve výšce. U země to často bude znamenat inverzi, místy mrazivou, ve výšce ale bude znovu rekordně teplo na konec ledna. Situace je to opravdu nezvyklá. Loni se alespoň na horách akumuloval sníh, letos jsou zásoby sněhu rekordně mizerné. Dopad na sucho od jara bude drtivý. Ještě musíme doufat, že konec zimy situaci zvrátí. Prudce se oteplující atmosféra nepouští studený vzduch na jih. Ani v arktické oblasti jej moc není. V severském Norsku nedávno naměřili plus 16°C.

Jak bude v dalších dnech na našem území?

Ve středu bude zataženo nízkou oblačností, mlhavo. Od severu postupně přibývání frontální oblačnosti, hlavně v horských polohách místy se srážkami. Teploty -2 až 2 °C, při vyjasnění 5 °C.

Ve čtvrtek bude oblačno, postupně skoro jasno. Teploty 0 až 4 °C.

V pátek nastoupí nová nízká inverzní oblačnost a mlhy. Teploty -2 až 2 °C, při ojedinělém vyjasnění 5 °C.

V sobotu bude oblačno až zataženo, na východě zpočátku i polojasno. Ojediněle mrznoucí mlhy. Teploty -1 až 3 °C, na západě i 5 °C.

Od neděle by se mělo ve střední Evropě oteplovat. Bude oblačno, postupně v dalších dnech místy srážky, sněhové jen od vyšších poloh. Teploty 1 až 5 °C, přechodně i 8 °C.

Rekordně teplá zima a riziko sucha

Pro zimní období velmi žalostné a hlavně suché podmínky. Tlak vzduchu je velmi vysoký, žádné tlakové níže nestahují do střední Evropy studený vzduch ani srážky od oceánu nebo Středozemního moře. Sucho, které jsme pozorovali v minulých letech, mohlo být jen slabým odvarem letošní situace. Mohli bychom čekat, že se situace přece určitě otočí k vlhčímu módu, jenže cirkulace vzduchu nad Evropou nic takového nenaznačuje.