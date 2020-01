Australany vyděsil výjev v ohni.

V Austrálii to kvůli lesním požárům v posledních týdnech vypadá, jako by na ni udeřila apokalypsa. O to děsivější je výjev, který na fotografii zachytil tamní farmář - z mohutných oblak kouře jako by se šklebila tvář ďábla.

Nejen mezi Australany se rozšířila fotografie farmáře Craiga Calverta, který zachytil děsivý výjev. V toxických oblacích kouře se objevil obrazec, který nápadně připomínal ďábelskou tvář. "Nejsem zrovna zapálený do těchhle strašidelných věcí, ale přímo v tom ohni byl velký ďábelský obličej," řekl pro australskou televizi Sunrise.

Fotografie se začala masově sdílet především na twitteru. "Démonická tvář, která se objevila při australských požárech, se hodně podobá ďáblovi z hororového filmu Konec světa," napsal jeden z uživatelů. Jiným ale tvář připomněla spíš UFO než vládce pekel.

Zoufalý farmář žije ve Victorii - oblasti, která je nejvíce postižena lesními požáry. Aby zachránil svůj majetek, třináct hodin bojoval s ohněm. Stále ale nemá vyhráno. "Vrací se to," řekl a dodal, že se připravuje na další - tentokrát silnější - úder.