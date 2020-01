Splašené počasí! V sobotu srážky, ochlazení a vichřice

Do střední Evropy vpadne oceánské proudění. A to velmi razantně. Kromě srážek, které budou postupně sněhové od 300 až 400 m n. m., se dostaví silný vítr. Bude mít severozápadní směr a v nárazech bude často dosahovat 20 m/s. Čerstvý vítr vydrží i v neděli. Na severních horách napadne větší množství sněhu, teploty mimo hory budou ale nadnulové a sníh se moc držet nebude. Pořád jako by byl začátek prosince a ne leden. Tak nadprůměrné teploty jsou a ovlivňují povětrnostní situace. V horských a podhorských oblastech vzniknou sněhové jazyky a závěje. Pod 300 m n. m. velká část země sníh znovu neuvidí, leda přechodný poprašek.

Ochlazení ve výšce, vichřice, na severních horách vydatné sněžení

O ochlazení v nadpise mluvíme, protože se ochladí hlavně ve výšce nad zemí. Kde panovala doposud mrazivá inverze u země, může vám víkend připadat paradoxně teplejší. Nižší teploty a sněhové vločky nevydrží dlouho. V novém týdnu očekáváme nové oteplení, které bude možná i výrazné. Den za dnem to bude vypadat následovně. V sobotu bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky, od 1 000 m n. m. sněhové, hranice sněžení bude během dne klesat až na 300 m n. m. Silný severozápadní vítr. Teploty 1 až 5 °C. V neděli bude oblačno, místy sněhové přeháňky. Teploty 0 až 4 °C. V pondělí bude polojasno až oblačno, ojediněle slabé sněžení nebo déšť se sněhem. Teploty 1 až 5 °C.

V příštím týdnu znovu nadprůměrné teplo

V úterý bude polojasno, postupně od západu až skoro zataženo, místy slabý déšť, od 700 m n. m. sněžení. Teploty 0 až 4 °C, na západě už 6 °C. V dalších dnech by se pak mělo oteplit do rozmezí teplot 4 až 9 °C. Počasí bude pod vlivem oceánu, bude dynamické a proměnlivé. Většinou na poměry ledna výrazně teplé. V Česku se netvoří žádná sněhová pokrývka, výjimkou budou v sobotu hory a vrchoviny. Zásoba vody pro jarní tání je zatím žalostná.