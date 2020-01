Počasí v lednu. Přijde vůbec zima?

Zažíváme jednu z nejteplejších zim v novodobé historii a krajině chybí sníh. Většina obyvatel Česka asi jásá, pro přírodu to ale není dobrá informace. Sledujeme modely, jestli se přece jenom v lednu nedočkáme mrazivé a sněhové zimy. Výsledky bádání přinášíme. Největším problémem prozatím je vysoká teplota vzduchu ve výšce nad zemí (cca v 1 500 m n. m.). Jak je teplého vzduchu v atmosféře stále více, začátky zim jsou čím dál teplejší. Až v jejich druhé polovině dochází přechodně k propadům studeného vzduchu od severu a příchodu mrazů. Jak to tedy vypadá v lednu? Promluví paní zima do počasí a dočkáme se i sněhových radovánek?

Leden prozatím stále teplý

Prozatím není prognóza dobrá pro sněhomily a zimomily. Náznak zimy přijde nyní v sobotu, kdy do počasí promluví proudění od severozápadu. Potom v dalších dnech ale znovu dorazí teplé západní až jihozápadní proudění ve výšce. Zima se bude znovu projevovat inverzí a všemi možnými situacemi kromě sněhu. V dalším průběhu ledna by se teploty přece jenom měly snížit. Jestli ale dorazí sněhové srážky, to prozatím modely neodhadnou. Prozatím tedy můžeme sněhu dát sbohem a čekat na pozdější průběh ledna. V sobotu by se na studené frontě sníh měl objevit od 400 m n. m., půjde ale o přechodný jev.

Sníh nadále vzácností

Teploty budou prozatím mezi 2 až 6 °C. Během ochlazení o víkendu klesnou na -1 až 4 °C. O víkendu může napadnout pár cm sněhu od 500 m n. m. V novém týdnu se bude oteplovat na 3 až 8 °C. Pokud bude proudění dostatečné silné, nevznikne inverze a objeví se i srážky, v novém týdnu dešťové. Jediné co připomíná leden, jsou ranní minima. Většinou mrzne. O víkendu se noci paradoxně lehce oteplí kvůli oblačnosti a čerstvému proudění. Počasí připomíná začátek prosince dřívějších dob, tehdy ale i sněžilo. Nyní začala prozatím nejteplejší a na sníh nejchudší zima, jakou všichni pamatují.