Zdržuje vás seškrabávání ledu ze svého auta? S těmito vychytávkami to zvládnete mnohem rychleji!

Když nastoupí první mrazy, přinesou s sebou kromě kouzelné ranní jinovatky také plno nepříjemností. Kolikrát se vám například stalo, že jste na schůzku dorazili pozdě jen proto, že jste museli oškrabávat nebo ometat celé auto a následně čekat, než se vám odmlží všechna okna? Tento scénář si pravděpodobně zažil každý řidič, nemluvě o dalších trampotách, které s sebou jízda v mrazu může přinést. Naštěstí existuje několik triků, které vám mohou využívání vašeho vozu zpříjemnit v průběhu celé zimy.

Námraza na oknech, nepřítel každého řidiče

Tou nejotravnější činností spojenou s provozem vozidla v zimě je seškrabávání ranní námrazy z oken. Je to přece jen docela fuška, která ještě navíc může zabrat i desítky minut, takže musíte ráno vstávat ještě o něco dříve, abyste do práce dorazili včas. Když nastoupí studená fronta, které se drží několik dnů, musíte tuto rutinu opakovat pořád dokola. Jestliže si chcete ušetřit práci i drahocenný čas, měli byste se v první řadě rozhodnout, zda námraze budete předcházet, nebo se ji jen pokusíte řešit efektivněji.

Clona na čelní sklo

Nejprve se podíváme na první možnost, jak ochránit auto před mrazem, a tou je prevence - tedy snaha zabránit tomu, aby se na něm námraza vůbec tvořila. Ideální variantou je parkování auta v garáži, kde bude celoročně chráněno před všemi povětrnostními vlivy. Jestliže však tuto možnost nemáte, pořiďte si alespoň clonu na čelní sklo. Její pořizovací cena se pohybuje okolo 49,90 Kč, což je více než příznivé, vzhledem k tomu, že vám vydrží několik let.

Clona plní hned dva účely najednou - v zimě zabraňuje vzniku námrazy na čelním skle stojícího vozu a v létě zase omezuje zvyšování teploty ve voze. Pokládá se na vnější stranu čelního skla a z obou stran se přivře do dveří. Jejímu vytažení zabraňují válečky zašité v části, která se přivře do dveří auta, takže se nemusíte bát, že by došlo k její krádeži. I manipulace je velmi jednoduchá. Před jízdou prostě clonu jen srolujete a nemusíte nic seškrabávat ani ometat.

Rozmrazovače skel

Clona však pokryje pouze čelní sklo, a proto je třeba mít v záloze i nějaký trik na rychlé a snadné očištění ostatních oken1. Ten za vás udělá rozmrazovač oken ve spreji, kterým okno postříkáte a po chvilce působení necháte rozpuštěnou vodu stéct nebo ji setřete gumovou stranou škrabky, pokud ji máte po ruce. Sprej funguje podobně jako zimní směs do ostřikovačů, kterou byste měli taktéž vozit neustále u sebe, abyste mohli pohodlně rozpustit a následně pomocí stěračů odstranit ostatní zbytky ledu.

Zametáním sněhu k pořádným svalům

Určitě se s námi shodnete na tom, že fyzicky nejnáročnějším úkolem je v tomto ohledu ometání sněhu. Teď ale samozřejmě nemluvíme o lehkém „prašanu“, ale o pravém těžkém sněhu, který ve větší vrstvě už něco váží. Jestliže jste navíc menšího vzrůstu, je pro vás nejspíš obtížné dosáhnout na střechu auta nebo do prostřední části čelního skla. S tím vám naštěstí pomůže teleskopický smetáček, který má dostatečně dlouhou tyč na to, abyste dosáhli přesně tam, kam potřebujete.

Promrzlé auto skrz na skrz

Namrzlá okna a sníh jsou však úplně minimum oproti tomu, když vám například přimrznou stěrače k čelnímu sklu. Opět to můžete vyřešit rozmrazovačem, nebo této komplikaci předejít a na stěrače večer navléct staré ponožky nebo podkolenky3. Vytvoří dostatečnou vrstvu na to, aby stěrače k onu nepřimrzly, a na vás už bude jenom to, abyste je ped ranní cestou do práce sundali.

Jestliže nemáte dálkové centrální odemykání a své auto pořád odemykáte manuálně, měli byste mít připravené pohotové řešení i pro případ, že vám zamrzne zámek. Za tímto účelem se vyrábějí speciální spreje, které zámek okamžitě rozmrazí, a vy tak budete moci auto bez problému odemknout. Jestliže se vám však takový sprej nechce kupovat, můžete s sebou nosit v kapse obyčejný zapalovač. S jeho pomocí totiž klíč hezky zahřejete, zastrčíte ho do zámku a on za pár vteřin povolí.

