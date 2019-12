Další část prosince velmi teplá. Přehled počasí

Chladnější počasí je minulostí a do Česka přišlo oteplení. Nejvíc teploty vyletí ve výšce nad zemí, kde se dostaví teplé jižní proudění. U země to bude znamenat inverzi a nízkou oblačnost. Kde se oblačnost a mlhy přechodně rozpustí, tam bude velmi teplo. Modely už začínají dobře vidět do období Vánoc a sněhová pokrývka v nížinách očekávána není. Sice se ještě proudění může změnit, naděje je ale malá. Extrémně teplá zima bez sněhové pokrývky začíná být velká starost pro příští rok, kdy může výrazně prohloubit sucho. Naštěstí ještě není zimy konec, jsme teprve v první třetině. Vysoké teploty ve výšce nejsou dobrá zpráva pro hory, kde nepůjde zasněžovat sjezdovky. Chladnější region bude v dalších dnech Vysočina, kde by měla inverze srazit teploty jen slabě nad nulu.

Teploty vysoko nad průměrem

Jak to bude přesněji vypadat den za dnem? V úterý bude zataženo nízkou oblačností, mlhavo. Na horách a během dne místy i jinde skoro jasno. Teploty 4 až 8 °C, kde se objeví sluníčko, může být i 11 °C. Ve středu by mohlo míst s protrháním oblačnosti přibýt. I tak se najdou regiony s nízkou oblačností. Teploty 9 až 13 °C při polojasnu, 5 °C při nízké oblačnosti. Ve čtvrtek nízké oblačnosti znovu přibude. Bude zataženo, mlhavo, ojediněle i mrholení nebo slabý déšť. Teploty 4 až 8 °C, na východě až 11 °C.

Teplé zimy v poslední době pravidlem

V dalších dnech nás čeká počasí jako přes kopírák. Nadále nízká oblačnost, mlhavo. Na horách a jen přechodně místy i jinde skoro jasno. Teploty 5 až 10 °C, přechodně až 12 °C při zmenšené oblačnosti. Závěr prosince by zasloužil zcela jiné počasí. Jenže bohužel. Tepla je ve spodní části atmosféry příliš moc. A pořád ho tam rychle přibývá. Nejvíce to má být poznat v dalších letech právě na zimách. Centrální Evropa je místem, kde průměrná roční teplota stoupá velmi rychle. A bohužel nějak zaspaly srážky, které by situaci mohly zmírnit.