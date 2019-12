Prosinec zatím bez sněhu. Jaké bude počasí? VIDEO

Není to zase tak moc roků, co ležela první sněhová pokrývka obvykle do poloviny listopadu. Letos to vypadá, že se spousta míst nedočká ani do poloviny prosince a možná ani do konce roku. Sníh z nížin střední Evropy zmizel ve velkém, zejména od roku 2011. Zajímavou zprávou je, že před Vánoci by se mohl do střední Evropy propadnout chladnější vzduch i se sněhovou pokrývkou. To ale upřesníme později. Do té doby nás čekají chladné plískanice, střídání inverzí i teplejších dnů. Podle modelů budou teploty nejčastěji mezi 3 až 7 °C. Mlhavé inverze mohou být mrazivé, zejména na Vysočině. O víkendu před námi se oteplí a přijdou srážky od západu z oceánu. Ojediněle budou namrzat.

Různorodý mix počasí

V pátek bude skoro jasno, hlavně ve východní polovině země ale zataženo nízkou oblačností. Ojediněle mlhy, na východě mrznoucí. Teploty 2 až 6 °C. Při zataženu a mlhavu 0 °C. V sobotu bude od západu oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky. Na východě zpočátku skoro jasno. Teploty 4 až 8 °C. V neděli bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky, od 800 m n. m. smíšené či sněhové. Teploty 4 až 8 °C. Od pondělí nastane mix všech možných srážek ve všech polohách, to jak budou do střední Evropy postupovat frontální systémy a budou střídat teplejší i chladnější počasí. Situace bude potřebovat upřesnit později. Teploty 4 až 8 °C, postupně lehké ochlazování na 1 až 6 °C.

Počasí bude ovládat oceán

Ve výšce nad zemí se bude přetlačovat teplý a studený vzduch. Proudění bude západní až severozápadní oceánské. Obvykle to znamená vlhčí teplejší počasí v zimě. Výhled na Vánoce je zatím zcela nejasný, protože situace nad Evropou není stabilní, je dynamická, mění se, a může přinést prakticky cokoliv. I na horách je prozatím skromné množství sněhu. Lépe jsou na tom díky nadmořské výšce Alpy. Vydat se lyžovat do výše položených středisek není problém.

Zdroj: ČT24.