Jak správně topit v zimě a ušetřit za vytápění?

Jedna z nejobávanějších složenek po zimě je ta za topení. A tak majitelé rodinných domů a velkých bytů vymýšlejí různá úsporná řešení, která jsou někdy víc na škodu než k užitku. Prozradíme vám, jak správným topením a vhodnou regulací kotle ušetřit peníze na letní dovolenou.

1. Topte na optimální teplotu

Víte, že 1 °C navíc znamená navýšení nákladů za topení o 6 %? Teplotu v místnostech po celém domě proto nastavte tak, abyste nepřetápěli. I lékaři doporučují vytápět obývané místnosti na 21 °C, v ložnici ještě o 3–5 °C méně. K regulaci topení vám poslouží termoregulační ventily nebo termostatické hlavice.

2. Pořiďte si termostat

Věc za pár korun, která dokáže ušetřit tisíce. Termostat. Stačí ho umístit do místnosti, podle které bude kotel řídit teplotu v celém domě či bytě, správně ho nastavit a o úsporu za vytápění máte postaráno. Termostat můžete připojit na tepelné čerpadlo, elektrokotel i plynový kotel.





3. Nenechte místnost příliš vychladnout

Někteří tvrdí, že v době nepřítomnosti není potřeba dům či byt vytápět. Prý se tím hodně ušetří. Naopak. Jakmile vám místnosti prochladnou, musí kotel vynaložit daleko víc energie (a tím pádem i peněz) na to, aby je znovu vyhřál na optimální teplotu. Jak tedy topit, když jste pryč? Nastavte termostat např. na 18 °C. Po příchodu domů bude mnohem snazší a levnější domov zase zahřát na komfortní teplotu.

4. Zkontrolujte a nastavte výkon kotle

Výkon vašeho kotle by měl odpovídat tepelné ztrátě vašeho domu. U některých kotlů můžete výkon regulovat. Málo kW ale neznamená málo peněz za vytápění. Proto se poraďte s výrobcem nebo dodavatelem, jak moc můžete snížit výkon svého kotle, aniž by se to projevilo na jeho energetické efektivitě.

5. Správně a zdravě větrejte

Zapamatujte si pravidlo – krátce a intenzivně. Přesně tak se správně v zimě větrá. Několikrát za den (doporučuje se každé 2 hodiny) na pár minut otevřete okno dokořán. Vymění se vzduch v místnosti, ale nevychladnou stěny. Pravidelným větráním předejdete hromadění vlhkosti v bytě a vzniku plísní i negativním vlivům zvýšené koncentrace oxidu uhličitého na obyvatele bytu.





6. Nestavte nábytek k radiátorům

Pokud máte před radiátory nebo těsně vedle nich přistavený nábytek, zamyslete se, kam ho přestěhovat. Aby teplo mohlo zářit do místnosti, nesmí mu nic bránit v cestě. Zkontrolujte také, jestli topná tělesa nezakrývají záclony a závěsy.

7. Utřete prach a odvzdušněte radiátory

I nános prachu na topných tělesech brání efektivně vyhřívat místnosti. Vezměte hadr a obejděte všechny radiátory. A když už budete u toho, odvzdušněte je. Na přívodu teplé vody do radiátoru se totiž čas od času vytvoří vzduchová bublinka. Ta zapříčiní, že do topení neproudí teplá voda, i když topíte naplno nebo se výkon radiátoru sníží. Odvzdušnění proveďte vždy na začátku topné sezóny, a pak tehdy, když je potřeba (radiátor šplouchá, netopí topení v nejvyšších patrech atd.).