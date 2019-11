Počasí: temná depresivní inverze a vyšší teploty

Počasí dalších dnů nechystá žádnou větší změnu. Stále se budeme potýkat s nízkou oblačností, mlhami, mrholením. Jen přechodně se někde může udělat polojasno díky rozpouštění nízké oblačnosti. Teploty budou na konec listopadu relativně vysoké. Nejčastěji mezi 6 až 10 °C. Jak je tomu při této situaci zvykem, na horách, jižní Moravě a Českomoravské vrchovině bude silný vítr od jihovýchodu. Západ republiky bude podle modelů mírně chladnější. Srážek bude minimum. Objevit se může hlavně slabé mrholení. Podle modelů by se mohl do počasí projevit zimní vpád kolem 5. prosince. To je ovšem tak daleko, že na upřesnění si budeme muset počkat.

Temné větrné počasí

Zatím budou dny před námi dost jednotvárné. V sobotu bude zataženo nízkou oblačností, mlhavo, ojediněle mrholení. Přechodně se může oblačnost protrhat na polojasno, zejména na jihozápadě a východě. Teploty 6 až 10 °C, při polojasnu 12 °C. V neděli bude naprosto stejné počasí, zataženo nízkou oblačností, mlhavo, ojediněle mrholení. Přechodně se může oblačnost protrhat na polojasno. Teploty 6 až 10 °C, při polojasnu 12 °C. Stejné počasí bude i v pondělí s tím, že se během dne může objevit ojediněle první déšť. Srážek od úterý přibude. Teploty ale budou stále vysoké mezi 7 až 12 °C.

Zima zatím nepřijde

Zima je zatím v nedohlednu a počasí si drží teplotní nadprůměry, jak je tomu stále častěji. Podzimní a zimní inverze jsou asi nejvýraznější depresivní počasí. Za teplem a sluníčkem se nyní musíte vydat leda do Egypta, Emirátů nebo exotiky. Ani lyžařská sezóna na našich horách zatím nemá šanci nikde odstartovat, protože během inverzí je na horách teplo a nelze zasněžovat. Nejbližší možností jsou tak alpské ledovce. Studený vpád kolem 5. prosince by mohl stáhnout ze severu první mrazivé počasí do střední Evropy. Situaci budeme sledovat. Jinak mezi odborníky panuje jasný názor, že zima bude převážně teplá.