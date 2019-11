Počasí: Zima v nedohlednu, zatím teplo a inverze

Na některých místech hlavně západní poloviny území už zima vytáhla první drápky. Další sněhové srážky ale prozatím neočekávejte. Nad střední Evropou bude ve výšce stále spíše teplejší vzduch s teplotou nad bodem mrazu. U země to znamená inverze, mlhy, nízkou oblačnost a občas snad i protrhání oblačné pokličky na polojasno. Teploty budou kolem 10 °C. Kvůli mlhám by měli dávat pozor hlavně řidiči. Srážek je očekáváno minimum, protože budeme pod vlivem vyššího tlaku vzduchu. Část srážek bude vypadávat z nízké oblačnosti jako mrholení. Nějaké slabé srážky doputují do Česka od jihu akorát kolem čtvrtka. Vyšší polohy a Českomoravskou vrchovinu bude střídavě rušit čerstvý vítr od jihovýchodu.

Teploty spíše vyšší, k tomu mlhy

Ve středu bude oblačno až zataženo. Ojediněle slabý déšť nebo mrholení, zejména na jihu. Teploty 10 až 14 °C, na západě jen 8 °C. Ve čtvrtek bude oblačno až zataženo, místy slabý déšť nebo mrholení. Teploty 8 až 12 °C, na západě jen 7 °C. I v pátek bude oblačno až zataženo, ojediněle slabý déšť nebo mrholení. Teploty 8 až 12 °C. Také o víkendu bude oblačno až zataženo nízkou inverzní oblačností. Ojediněle mrholení. Zpravidla na horách a ojediněle i jinde skoro jasno. Teploty 6 až 10 °C, při vyjasnění 12 °C. Jinými slovy podzimní šedivá deka spojená s inverzí. Občas se objeví výkyv studeného proudění, jinak je ale v 80-90 % případech situací teplotní nadprůměr. Zima bude zřejmě teplá. Vidí to tak i dlouhodobé modely.

Jednotvárné počasí spojené s inverzí

Vysoké úhrny srážek pozlobily Rakousko, kde se objevily povodně, ve vyšších polohách zase laviny. Jinak se počasí v dalších dnech uklidní ve většině Evropy. Pokud nemáte rádi listopadovou šeď, můžete se vydat k moři nebo do exotiky. Nejbližší destinace je Egypt, je tam 28 °C a moře má 27 °C. Ideální podmínky. Do konce listopadu bude v Česku zřejmě nadprůměrně teplo. Předpověď počasí na Vánoce stále nemá smysl, moc nadějí na sníh v nížinách ale nemáme. Studeného vzduchu je kolem Arktidy na konec listopadu málo.