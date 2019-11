Počasí na jihu Evropy: Povodně v Benátkách zabily dva lidi. Platí stav nouze, některé památky výrazně poškozené

Záplavy v Benátkách mají dvě oběti. Voda vystoupala na nejvyšší hodnotu za posledních 50 let a z náměstí svatého Marka se stalo jezero. Podle starosty visí budoucnost města na vlásku, památky jsou silně poškozené.

Jednou z obětí je sedmdesátník, který zemřel poté, co se mu do domu ve čtvrti Pellegrina dostala voda a on se ji snažil odčerpat elektrickou vodní pumpou. Ta zřejmě zkratovala a elektrický proud muže usmrtil. I druhou obětí je muž, další informace o něm ale zatím nejsou známy.

V Benátkách platí stav nouze, který na popud starosty města vyhlásil premiér Guiseppe Conte. Školy zůstaly v minulých dnech zavřené a hasiči nestíhali vyřizovat všechny telefonáty lidí, které voda uvěznila. Informovala o tom agentura AP.

"Benátky jsou na kolenou. Nepočítáme jen škody, ale budoucnost samotného města, protože odliv populace je také jeden z důsledků," uvedl starosta Luigi Brugnaro s tím, že za častější záplavy ve města může klimatická změna. Škody se podle něj vyšplhají do milionů eur.