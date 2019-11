Počasí ve světě, Benátky (Itálie): Oblíbené město je téměř celé pod vodou. Starosta vyhlásil stav nouze

Hladina vody v italských Benátkách stoupla v úterý večer na téměř 1,9 metru. Turisté v hotelech dostávají holinky, aby se mohli brodit zaplavenými ulicemi. Starosta už vyhlásil stav nouze a požádal vládu o finanční pomoc.

Náměstí svatého Marka včetně slavné baziliky je metr pod vodou. Úřady zatím nemají zprávu o tom, že by záplavy poškodily interiér kostela, voda se do něj ale dostala teprve pošesté za posledních 1200 let. Na náměstí stále proudí davy turistů, kterým v hotelech rozdali holinky.

Voda kulminovala v úterý krátce před jedenáctou večer, kdy hladina dosáhla 1,87 metru. To je jen o sedm centimetrů méně než při rekordních záplavách v roce 1966. Videa z Benátek zachycují velké vlny, které se lámou o budovy v centru, a ulice proměněné v řeky.

"Situace je kritická. Požádali jsme vládu, aby nám pomohla. Ztráty budou obrovské. Tohle je výsledek klimatické změny," napsal na twitter starosta města Luigi Brugnaro, který už informoval o tom, že vyhlásí stav nouze. Obyvatele varoval před dalšími škodami, které voda ještě může napáchat.

Silné deště zasáhly v posledních dnech většinu země, na některých místech způsobily bleskové povodně. A meteorologové zatím nemají pro Italy dobré zprávy - vytrvalý déšť má padat i nadále. Informovala o tom agentura AP.