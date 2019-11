Extrémní výkyvy počasí v Evropě: V Alpách metr sněhu, v Rusku teplo.

V každém koutu Evropy panuje rozdílné počasí. Zatímco ve střední Evropě spadly teploty k nule a mělo by sněžit, v Rusku a části Balkánu je neobvykle teplo. Nad Středozemním mořem se zase tvoří cyklóna a v Alpách by do pátku mohl napadnout až metr sněhu.

Počasí na starém kontinentu ovlivňuje frontální vlna, která tento týden přechází od jihozápadu přes střední Evropu. Do Česka přinesla ochlazení a také první sněhovou pokrývku i v nižších než horských polohách. Sněžit má především v úterý večer a v noci na středu.

Dobrou zprávu znamená frontální vlna především pro nadšené lyžaře, kteří už se nemohou dočkat letošní první dovolené v Alpách. Do pátky by mohl na severu Itálie napadnout až metr nového sněhu, ve švýcarské a rakouské části Alp 40 až 50 centimetrů.

Frontální vlna má postupovat k severovýchodu, na konci týdne se pak z Atlantiku přesune nad jihozápadní Evropu rozsáhlá tlaková níže. Do střední Evropy tak bude proudit teplejší vzduch, u nás by se na konci týdne mohlo oteplit až na 15 stupňů.