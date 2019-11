Jaké bude počasí do poloviny listopadu? Co první vločky?

Převládá většinou teplé počasí, výjimkou byl minulý týden, kdy se teploty dostaly pod průměrné hodnoty. V dalším průběhu listopadu nás čekají teploty průměrné, nebo stále lehounce nadprůměrné. Vpád zimy se neočekává. Den za dnem se sice bude velmi pozvolna ochlazovat, stále to ale bude mít do zimního počasí daleko. Sněhové vločky se objeví výhradně na horách a i tam to bude ojedinělá záležitost. Počasí zimního půlroku tvoří teplota ve výšce nad zemí, konkrétně kolem 1 500 m n. m. Jaké proudění v této výšce proniká na naše území, rozhoduje o počasí. Srážek by v dalším období mělo postupovat do střední Evropy relativně dost.

Stabilní počasí kolem 10 °C

V úterý bude oblačno až zataženo, na jihovýchodě místy déšť, přechodně i trvalejší. Jinde srážky ojediněle. Teploty 9 až 13 °C. Ve středu bude oblačno až zataženo, znovu na jihovýchodě místy s deštěm, jinde srážky ojediněle. Teploty 9 až 13 °C. Ve čtvrtek bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne ojediněle mlhy. Teploty 8 až 12 °C. V pátek bude oblačno až zataženo, místy mrholení nebo občasný déšť. Teploty 6 až 10 °C, na jihovýchodě až 12 °C. Také o víkendu a v dalším období má být na obloze mnoho oblačnosti. Bude oblačno až zataženo, místy déšť nebo mrholení. Teploty stále mezi 6 až 12 °C.

Zima zatím nepřijde

Zima se zatím do naší země nechystá, bude průměrné listopadové počasí, možná lehce teplotně nadprůměrné. Vypadá to na klidné období bez teplotních skoků, což je dobře pro lidský organizmus. Kdo by se chtěl ohřát a ještě se vrátit v čase do léta, musí vycestovat alespoň do Egypta, kde je stále 30 °C a moře je výrazně prohřáté. Jaká bude zima? Spolehlivá předpověď neexistuje. Modely se znovu jako v posledních letech kloní k teplé variantě, kterou budou jen přerušovat mrazivé vpády od severu. Sněhová peřina je loterie, naděje na ni je spíš malá.