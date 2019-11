Počasí v Evropě: Východ a jih Evropy zasypal sníh. Expertka řekla, zda dorazí i do Česka

Zatímco v Česku zatím nic nenaznačuje tomu, že se blíží zima, část Evropy už zasypal sníh, a to i v nížinách. Pod bílou peřinkou se ocitly například Litva, Rumunsko nebo Itálie. V Česku se sněhu podle meteorologů ještě poměrně dlouho nedočkáme. Navíc nás zřejmě čeká teplá zima.

Východ a jih Evropy v uplynulých dnech zasypal sníh. Překvapil napříkad pobaltský stát Litvu, která s takovou nadílkou na konci října rozhodně nepočítala. Sociální sítě zaplavila videa s hustou chumelenicí, kterou si spojujeme spíše s předvánočním časem.

Sněžilo i v nížinách a na některých místech napadlo i několik centimetrů. Chumelilo dokonce i v hlavním městě Rize. Podle místních meteorologů je ale v Litvě zatím stále příliš teplo na to, aby se sníh udržel.

Nejen v Pobaltí, ale i jižněji v Evropě vydatně sněžilo. Sníh napadl na mnoha místech v Rumunsku, především v horských oblastech. Nepřízeň počasí se dotkla ale i pobřeží, kde byly uzavřeny přístavy.

Sněhem se pochlubili i obyvatelé Itálie. Nejvíc ho napadlo v Alpách na hranicích s Franicií, podle deníku La Repubblica však sněžilo i v relativně nízkých nadmořských výškách, kde napadlo pár centimetrů sněhu. Vrcholky hor pokryla vrstva místy vysoká až 40 centimetrů.

Lehce chumelilo dokonce i v Turecku ve východní Anatolii. Tenká pokrývka sněhu se objevila v několika okresech včetně hlavního města stejnojmenné provincie Agri.

V Česku bychom v nejbližších týdnech se sněhem počítat neměli. "Očekáváme pozvolné ochlazování, sněžení v nížinách ale numerické modely na nejbližších 14 dnů nepředpovídají," uvedla pro TN.cz meteoroložka Dagmar Honsová.

"Sezonní předpovědi se přiklání k teplé zimě. Zatím to vypadá, že letošní zima bude teplotně nadprůměrná, a to nejen v Česku, ale nad většinou starého kontinentu. To ale neznamená, že se nemůže i v nížinách vyskytnout pořádná sněhová kalamita," dodala Honsová.