Počasí v Evropě: Udeřila cyklóna. Hrozí povodně, na horách laviny. Varování před vysokým množstvím srážek

Meteorologové očekávají v Evropě v následujících dnech velké množství srážek. Spadnout by mohlo až 500 mm. Lidé by si měli dát pozor před povodněmi, které by mohly ohrozit státy na západním Balkáně a ve střední Evropě. Silné bouře se objeví také na pobřeží Jaderského moře. V Alpách bude zase vydatně sněžit. Podle meteorologů napadne 150 cm čerstvého sněhu, hrozí laviny.

Nad západním Balkánem a Středomořím se vyvíjí dešťové srážky, které po víkendu udeří. Podle Sever Weather Europe budou zpočátku srážky mírnější, a to kolem 150 – 200 mm. Poté se však zvýší. Do středy by mohlo spadnout až 500 mm srážek. Nejhorší situace bude nejen na západním Balkáně, ale také na severu Apeninského poloostrova. V těchto oblastech může dojít k lokálním záplavám.