Počasí na západě Evropy: Do Evropy dorazila silná cyklóna. Hrozí záplavy, vítr dosáhne 130 km/h

Další nepříznivě počasí čeká západní Evropu. Přes Irsko se žene cyklóna, která dorazí v sobotu na Britské ostrovy. Doprovázet ji bude vítr s nárazy až 130 km/h a déšť. Lidé by se měli připravit také na záplavy. Podobné počasí čeká Francii i Belgii.

Cyklóna se postupně přesouvá na západ. Meteorologové proto vydali výstrahu před větrem a deštěm. Platí pro Skotsko, jih Anglie a Wales. Napadnout by mohlo 30 až 40 mm srážek, místy dokonce až 80 mm. Nebezpečí představují také povodně.

Podle Sever Weather Europe může vítr dosáhnout rychlosti 120 – 130 km/h. Lidé by měli raději připevnit vše, co může vítr odnést. Poletující předměty by mohly někoho zranit. "Bude to trvat do neděle. Je to všechno z oblasti nízkého tlaku, který se objevil v časných ranních hodinách v sobotu," citoval deník Mirror Alexe Deakina z Met Office.

Meteorologové očekávají také vysoké vlny podél pobřeží na jihozápadě Anglie. Špatné počasí může zkomplikovat i dopravu. Některé vlaky například nevyjedou vůbec nebo bude snížen jejich počet. "Vlaky mezi Victorií a Eastbournem a mezi Victorií a Littlehamptonem budou zítra sníženy na hodinovou službu přibližně do 14:30 v důsledku předpovědi počasí," napsala v pátek na svůj twitter železnice Southern.