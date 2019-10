6 nejlepších rad, jak podpořit v zimě zdraví

Zatím si ještě užíváme mimořádně teplý podzim, první větší ochlazení už ale naznačilo, že se z dálky pomalu blíží zima. O to větší může být teplotní náraz, se kterým se naše těla budou muset vypořádat. Jak se v zimě chovat a jaká opatření vyzkoušet, abychom podpořili zdraví? Přinášíme velmi účinný a prověřený přehled.

1. Otužujte se a nebuďte přehnaně choulostiví

Ona tomu jde bohužel doba naproti. Sedíme ve vytopených kancelářích nebo pracujeme ve vyhřátých prostorách, navíc s nějakým pohybem, takže jsou kolem nás podmínky jako v létě. Jenže vylezeme ven do zimy a snažíme se z ní rychle utéct do aut, MHD a příbytků.

Prodlužte proto pobyt venku, pokuste se pohybem zahřát. Po chvilce vám bude teplo. Nepřehánějte to s oblečením a večer ve sprše si pusťte i studenou vodu. Donuťte tělo termoregulovat.

2. Nepřetápějte interiéry

Mnohde to asi neovlivníte, ale mnohde ano. V kancelářích, doma, v autech. Tam všude zabraňte přetápění a držte se hodnot blízko 21 °C, v noci i nižších. Radši přidejte vrstvu oblečení, zkuste teplý nápoj nebo zapojte pohyb. Uvidíte, že zahřát se je snadné, navíc zdraví prospěšné.

3. Neprochladněte

Běžné nachlazení vznikne rychle. Většinou ale moc dobře cítíme, že k tomu dochází a je nám někde delší dobu opravdu zima. Vyvarujte se toho. Klidně i nepolstrovaných židlí, trvale otevřených oken (větrejte prudce, intenzivně a krátce, nikoliv dlouho otevřenou ventilačkou), pobytu venku bez pohybu či dostatečného oblečení. Nachlazením zatížíte celý organismus a hlavně ledviny s močovými cestami.

4. Pohyb, pohyb, pohyb

Většina z nás má nedostatečný pohyb. Pokud jste ten případ, co nemá sportovní ani pořádnou rekreační aktivitu, pokuste se o změnu. Uvidíte, jak budete více fit, prohřejete se a budete mít najednou mnohem víc energie.

Nedoporučujeme příliš chodit plavat. Rozmočit se, napařit, teplá voda i vzduch a potom do mrazů? Není to úplně ideální pro ledviny i celé tělo. Výjimkou je poctivé dodržení řádného aklimatizačního procesu, hlavně dokonalé vysušení těla a přechodný pobyt v chladnějším prostředí, než vyběhnete ven z areálu. Nechat tělo „zchladnout“ trvá i 40 minut.

5. Prohřívejte se správnými potravinami

Sezónní jídelníček hraje velkou roli. Předkové o tom věděli mnohé, my se snažíme v rychlosti nakoupit cokoliv a pod představou přísunu vitamínů konzumovat chybné potraviny. Rozlišujeme prohřívající a ochlazující potraviny. A ochlazující v zimě do jídelníčku z logiky počasí za okny nepatří.

Chybné potraviny, pokud je vám zima: káva, rafinovaný cukr, bílá mouka, tropické a subtropické ovoce, ovocné šťávy a džusy, lesní plody, olivy, kravské mléko, jogurty, rajčata, meloun, jahody, máta, okurky, hlávkový salát.

Radši zkuste ohřívající: ty, které prošly varem (polévky), drůbeží, hovězí a vepřové maso, vejce, skořice, zázvor, bazalka, rozmarýn, tymián, hřebíček, pepř, cibule, pórek, křen, česnek, hořčice, chilli. Například ovoce se dřív nekonzumovalo syrové, v zimě se jedly teplem opracované kompoty. Něco na tom bude…

6. Podpořte zdraví doplňky, ideálně přírodními

Doplňujte minerály a vitamíny, vždy však v rozumném množství. Vitamín C obsahuje paprika, černý rybíz, šípky a rakytník. Vitamín C najdete také všude tam, kde je kyselo. Dalo by se říct, že je prakticky v každém kyselém ovoci, ale vyskytuje se také tam, kde byste to ani nečekali. Například v bramborách, zelí či brokolici. Pozor ale na kolizi potravin s bodem 5, ať moc neochlazují.

Minerály najdete v kvalitních minerálních vodách, držte se ale střídmého dávkování. Syntetické doplňky z lékárny využívejte s mírou, tělo je stejně zpracovává hůř.