Češi patří mezi nejlepší "třídiče" v EU. Na každého připadá 22,5 kilo plastů

Češi patří v Evropské unii k těm, kteří nejvíce třídí odpad. Recyklují téměř 60 % plastových obalů, kterých na každého Čecha připadá ročně 22,5 kilo. EU s jednorázovými a nerecyklovatelnými plasty dlouhodobě bojuje. Mezi největší producenty plastového odpadu patří Spojené státy a státy západní Evropy. "V přepočtu na jednoho obyvatele dosahuje roční spotřeba plastů v USA okolo 100 kilogramů. V Evropě se pohybuje okolo 52 kilogramů," uvedla Adéla Denková z projektu Evropa v datech. Na každého Čecha připadá ročně 22,5 kilo plastových obalů, což je téměř úroveň asijských zemí. Evropský průměr se přitom pohybuje kolem 32 kilo. Nejvíce plastů z členských států EU produkuje Irsko, Lucembursko a Estonsko. Nejvíce plastové obaly třídí Litevci (74,4 %), následuje Kypr (63,7 %) a Slovinsko (62 %). Češi jsou v žebříčku na čtvrté příčce, ročně recyklují 59,2 % plastů. Podle průzkumu Eurobarometru z roku 2017 se snaží lidé jednorázovým plastům vyhýbat. Obávají se o své zdraví i dopadu na životní prostředí.

Z evropského trhu by měly do roku 2021 zmizet všechny jednorázové plastové výrobky, které mají dostupné alternativy. Jsou jimi třeba plastové talíře, příbory, brčka, míchátka, tyčinky do uší nebo boxy na jídlo z polystyrenu.

Do deseti let by se pak mělo recyklovat nebo vysbírat zpět 90 % plastových lahví. Minimálně třetina materiálu pro jejich výrobu by měla být z už recyklovaného plastu. Zajistit to mají samy členské státy. Všechny plastové obaly by tak měly být recyklovatelné nebo znovu použitelné.

Konec jednorázových plastů stvrdila Evropská rada.

