Konec teplého počasí v Česku. Lékaři varují před nástupem nemocí

S babím létem se můžeme definitivně rozloučit. Teploty nad 20 stupňů vystřídalo prudké ochlazení. V noci na úterý teploty padaly k bodu mrazu a na horách naměřili dokonce i minus šest stupňů Celsia. S větší zimou než u nás se teď potýkají už jen v Rusku nebo ve Skandinávii. Kdo vytáhnul zimní oblečení, ten v úterý neprohloupil. Na teploměrech jsme ráno naměřili nejčastěji mezi nulou a čtyřmi stupni. Na horách teploty klesly až k minus šesti stupňům. Sníh tam padal na vrcholcích, vyloženě zimní počasí nás ale teprve čeká. "Výrazné ochlazení by mělo přijít kolem svatého Martina, kdy už budeme hovořit o tom, že jsme jednou nohou v zimě," řekla Dagmar Honsová z Meteopressu. Teplé oblečení bychom neměli vracet do skříní ani o víkendu, kdy teploty vystoupají k 15 stupňům. Rána totiž zůstanou chladná a právě tyto teplotní změny naše těla špatně snáší. "Hrozí trošičku více nemocí z nachlazení. To znamená virózy, chřipky, nakonec třeba i angíny. Kdo se utužoval, ten s tím mít problém nebude," nastínil praktický lékař Cyril Mucha.

Výrazně se neochladilo jenom u nás, ale také v sousedních zemích. Přesto najdeme v Evropě jen několik míst, kde je větší zima než u nás. "Moskva hlásí v maximech šest stupňů, Skandinávie pak nejčastěji do sedmi stupňů," přiblížila Honsová.

Ačkoli je zima ještě daleko, meteorologové už teď přicházejí s prvními odhady, jak bude vypadat. "Zatím to vypadá, podle britské společnosti Met Office, že bude zima ve střední Evropě nadprůměrná. Také to vypadá, že by měla být srážkově průměrná nebo nadprůměrná," osvětlila Honsová.

Kvůli vyšším teplotám si zatím sněhu v zimě asi moc neužijeme. Teploty nad nulou ale potrápí naše zdraví. "Pro viry, bakterie a plísně je to lepší. Ty nákazy mohou hrozit víc," prohlásil Mucha. Už teď proto odborníci vyzývají k prevenci. Vyplatí se dostatečně spát a doplňovat vitamíny.