Udeřilo chladno. Teplejší počasí se vrátí o víkendu

Pád teplot směrem dolů v těchto dnech je skokový. Rekordně vysoké teploty, které do neděle panovaly, vystřídalo chladno od severozápadu. Do střední Evropy sice zateče o něco málo méně studeného vzduchu, než se čekalo, na teplotách to ale bude i tak znát. Rána budou často mrazivá, odpoledne to nad 10 °C půjde jen málokde. Postupně se začne oteplovat až kolem pátku a soboty. Proudění se zcela otočí na jihozápadní až jižní. Teploty už nepoletí bezhlavě k 20 °C, kolem 13 °C ale ještě bude. Nějaký atak zimy i se sněhem se zatím určitě nechystá. Přezutí pneumatik je ale na místě kvůli mrazivým ránům. Pozor na namrzající mosty, lesní úseky, stinné úseky a pozor na kluzké spadané listí.

Před námi je velmi chladná pasáž

Jak to bude vypadat v týdnu? Ve středu bude skoro jasno, polojasno. Místy ale nízká oblačnost nebo mlhy. Teploty 5 až 9 °C. Ve čtvrtek bude jasno, skoro jasno, ráno ojediněle mlhy. Ty už budou i mrznoucí, protože ranní teploty prudce klesnou na -2 až -6 °C. Odpoledne bude 6 až 10 °C. V pátek bude znovu jasno, skoro jasno nebo polojasno. Ráno častěji mlhy nebo nízká oblačnost, místy mrznoucí. Teploty 7 až 11 °C. V sobotu bude od západu oblačno až zataženo, místy déšť nebo přeháňky na teplé frontě. Teploty 8 až 12 °C.

Teplá fronta popožene teploty nahoru

Od neděle přijde mírné oteplení. Bude oblačno, místy přeháňky. Ojediněle mlhy. Teploty stoupnou na 10 až 15 °C. Při mlze a nízké oblačnosti může být jen 8 °C. Bohužel tak nějak vůbec neprší od poloviny října. Srážky by se hodily kdykoliv během roku. Půdní sucho je sice velmi malé, spodní vody ale zásobené nejsou a nelze očekávat nějakou pořádnou sněhovou peřinu během zimy. Pokud vás chladno zaskočilo a nutně potřebujete za teplem, nejlepší podmínky nabízí Egypt a Spojené arabské emiráty, a to 30 až 34 °C. Moře jsou vyhřátá na 27 až 29 °C.