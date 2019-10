Požáry v Kalifornii zničily už desítky domů. Plameny se šíří dál

Kvůli rozsáhlým požárům v americké Kalifornii čeká přes devadesát tisíc lidí na pokyn k evakuaci, jelikož se plameny velmi rychle šíří a mohly by je ohrozit. Zatím požár zničil přes padesát domů a území o rozloze 26 tisíc hektarů.

Evakuace před požárem, Santa Clarita, Kalifornie

Hasiči už několik dní bojují s plameny v oblasti Sonoma County na severu Kalifornie. Na příkazy k evakuaci čeká kolem devadesáti tisíc lidí. A nikdo by neměl pokyny ignorovat. "Bylo by opravdu sobecké zůstat doma a snažit se s tím bojovat," řekl deníku CBS News šerif Mark Essick. Ten také uvedl, že někteří lidé měli opustit své domovy do 16 hodin místního času.

Největší energetická společnost v Kalifornii, Pacific Gas & Electric, začala kolem páté hodiny odpoledne místního času vypínat elektřinu. Dopad to bude mít až na 940 tisíc domů. To je o devadesát tisíc lidí více, než se původně předpokládalo.

Plameny pohltily už 26 tisíc hektarů a zničily jednatřicet domů. Situace by se mohla ještě zhoršit, jelikož oblast zasáhne silný vítr o rychlosti 80 km/h. "Vítr se očekává kdekoli mezi 20. hodinou a půlnocí a ze všech zpráv je patrné, že bude extrémně silný," uvedl Brian Vitorelo z ministerstva lesnictví a požární ochrany.