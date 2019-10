Rekordně teplé počasí, při vyjasnění bude až 22 °C

Počasí nového týdne rozdělí Česko na lokality, kde se během dne stačí vyjasnit od nízké oblačnosti a teploty tam budou rekordně vysoké. A potom na lokality, kde mlhy a nízká oblačnost nenechají slunce promluvit do denního počasí a tam budou teploty nižší. Typické podzimní počasí tlakových výší. Nesmíte se v těchto případech divit, že je hlášeno krásně s vysokými teplotami a za okny máte mlhu a zimu. Je to daň klesajícího slunce k obzoru na zimu. Nedokáže prohřát všechna místa na zemském povrchu a ten se před teplým vzduchem už brání mlhavou pokličkou. Ke konci října to vypadá na ochlazení i ve výšce nad zemí.

Nejteplejší čtvrtek

Ve středu bude často zataženo nízkou oblačností, mlhavo. Místy mrholení. Během dne se oblačnost místy protrhá na skoro jasno. Teploty 12 až 16 °C, při vyjasnění 19 °C. Ve čtvrtek bude podobně, ale naděje na teplo a slunečno stoupne. Zpočátku nízká oblačnost na většině území. Postupně přechodně skoro jasno. Teploty 18 až 23 °C. Kde se oblačnost udrží i odpoledne, tam bude 15 °C. V pátek bude polojasno až oblačno. Přechodně i zataženo a ojediněle přeháňky. Teploty 16 až 20 °C. O víkendu bude zataženo nízkou oblačností, jen přechodně skoro jasno. Od západu postupně bude přibývat frontální oblačnost. Teploty 16 až 20 °C, při zataženu 14 °C.

Příští týden ochlazení

V novém týdnu potom modely začínají laškovat s výraznějším ochlazením od severu. Situaci upřesníme, teploty by ale měly postupně klesat na 7 až 13 °C. Na hory se vrátí sněhové vločky. Říjen bude rekordně teplý. Kdyby na jeho začátku nepřišlo ochlazení, odskok teplot směrem nahoru by byl ještě vyšší. Dobrou zprávou po létu je, že vegetace je v lepší kondici než loni. Půdní vláha se meziročně zlepšila. Zásoby vody podzemní jsou však nadále špatné. Pomohla by sněhová peřina v zimě. Přijde? Naděje není velká, teploty jsou neúprosné.