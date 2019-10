Počasí tento týden: Babí léto nekončí, bude až 23 stupňů. Ráno se ale objeví husté mlhy

Babí léto pokračuje. Začínající týden bude nezvykle teplý, ve čtvrtek by mohly teploty vyšplhat až na 23 stupňů. O víkendu se mírně ochladí, teploty by ale stále měly dosahovat 15 stupňů. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu.

Počasí v týdnu

V pondělí bude jasno až polojasno, na západě a severozápadě většinou oblačno. Ráno se mohou objevit mlhy nebo nízká oblačnost, s postupem dne jich bude ale ubývat. Teploty přes den vyšplhají na 18 až 22 °C, při déletrvající mlze nebo na horách kolem 15 °C.

Také v úterý očekávají meteorologové polojasno, především v nižších polohách znovu lidé musejí počítat s mlhou či nízkou oblačností. V noci teploty klesnou na 12 až 8 °C, v mlze až na 5 °C. Během dne se oteplí na 13 až 17 °C, při malé oblačnosti 17 až 21 °C.

Ve středu bude obloha téměř bez mráčku, v nižších polohách se znovu vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost. Noční teploty se budou pohybovat mezi 11 až 7 °C, při zmenšené oblačnosti kolem 4 °C. Denní teploty dosáhnou 13 až 17 °C, při malé oblačnosti 17 až 21 °C.

I čtvrteční předpověď hovoří o jasné až polojasné obloze, v nížinách se opět objeví mlhy. Teploty v noci spadnou na 13 až 9 °C, při zmenšené oblačnosti a slabém větru až na 5 °C. Během dne teploměr ukáže 13 až 17 °C, při malé oblačnosti 18 až 23 °C.

Počasí o víkendu