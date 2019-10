Počasí v příštím týdnu: Příští týden bude až 22 stupňů, hezké počasí vydrží i v listopadu. Výhled počasí.

Šály a čepice zatím můžou zůstat ve skříních a šuplících. Podle měsíční předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) budou totiž následující čtyři týdny teplotně nadprůměrné. Hlavně ten příští bude skoro letní. "Předpokládáme, že období od 21. října do 17. listopadu 2019 bude teplotně nadprůměrné až průměrné. Počasí na konci října První týden bude teplotně výrazně nadprůměrný, minimální noční teploty se budou pohybovat většinou kolem 9 °C, při zmenšené oblačnosti kolem 5 °C. Maximální denní teploty budou dosahovat většinou 17 až 22 °C, při nízké oblačnosti 11 až 16 °C," napsali meteorologové z ČHMÚ v sobotu odpoledne. Počasí v listopadu Podle výhledu budou teplotně průměrné až slabě nadprůměrné i další tři týdny až do svátečního 17. listopadu. "Relativně nejchladnějším bude pravděpodobně týden od 4. do 10. listopadu s týdenním průměrem nejnižších nočních teplot kolem 2 °C a nejvyšších denních teplot kolem 9 °C. Období jako celek by mělo být srážkově průměrné až podprůměrné," doplnili meteorologové.

V týdnu od 28. října do 3. listopadu meteorologové předpovídají teploty přes den v rozmezí od osmi do 16 stupňů, v noci od dvou do osmi stupňů.

Největší rozptyl má v předpovědi už zmiňovaný týden od 4. listopadu - v noci mohou teploty spadnout až na mínus tři, přes den je rozpětí od čtyř stupňů až po šestnáct.

Týden od 11. listopadu má být o něco teplejší - v noci teploty minimálně mínus jeden, přes den až stupňů sedmnáct.

Počasí na víkend