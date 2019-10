I v dalším průběhu října teplo, počasí přinese až 19 °C

Docela vysoké nadprůměrné teploty v Česku vydrží. Studený vpád od severu není v plánu. Průměrně to bude znamenat odpolední teploty kolem 17 °C. Na obloze bude sice celkem dost oblačnosti, to ale k podzimu patří. Listnáče se krásně vybarvily, podzim je příjemný a klidný. Srážek bude málo, častěji se objeví v Čechách. Místy počasí ovlivní mlhy a nízká oblačnost, hlavně na Českomoravské vrchovině. Taková situace bohužel automaticky znamená mnohem nižší teploty. Povrchové půdy jsou v Česku většinou bez rizika sucha, určité sucho zůstalo v Třeboňské pánvi kolem rybníků. Proudění vzduchu do střední Evropy je jihozápadní až jižní a přináší teplo. Nejbližší studený vpád by mohl podle modelů přijít před koncem měsíce.



Víkend se trochu pokazí

Jak bude v dalších dnech? Ve čtvrtek bude skoro jasno až polojasno. V Čechách může být i oblačno. Teploty 15 až 19 °C. V pátek bude polojasno, na mnoha místech ale až zataženo nízkou oblačností. Na západě ojediněle přeháňky. Teploty 15 až 19 °C, v místech s nízkou oblačností 13 °C. V sobotu bude na mnoha místech znovu zataženo nízkou oblačností, přechodně polojasno. Na západě a severozápadě místy přeháňky. Teploty 12 až 16 °C. V neděli by znovu měla převládat nízká oblačnost, zataženo, jen přechodně polojasno. Teploty mohou spadnout až na 9 až 13 °C právě kvůli mlhavu a zataženu.

Ve výhledech zatím teplo

Od pondělí se očekává rozrušení inverze, které by přineslo i výrazné oteplení na 13 až 18 °C, ojediněle 20 °C. Přibydou místy přeháňky. Jako celek bude období teplé, jen o víkendu srazí nízká oblačnost teploty dolů. Je to klasický podzimní jev. Kdy se objeví první sníh ve středních a nižších polohách? Zatím musíme čekat. Studený vpád by mohl přijít na řadu kolem 28. 10. Zima bude teplá, je jisté, že se znovu bude odvíjet podle proudění. Severní vpády sníh mohou přinést, západní, jihozápadní a jižní naopak bláto do nížin a inverze.