Pozor na období dešťů. Kde je cestovní ruch závislý na počasí?

Neznalost počasí může dovolenou pěkně zkazit. Ať už to jsou hurikány, tornáda, monzuny nebo zemětřesení, je dobré se před cestou vždy podívat na aktuální počasí v dané zemi a být připraveni. Kdy a kam raději necestovat?

Koho nikdy nelákaly slunečné pláže Bali, romantika v Thajsku, nebo potápění v Karibském moři? Pokud se ale do těchto destinací vydáte ve špatném čase, z vysněné dovolené se může stát noční můra, v níž vám nepomůže ani cestovní pojištění.

Rozmanitá Indonésie

Indonésie je čím dál tím oblíbenější zemí pro všechny cestovatele. Nabízí možnosti nejen pro dobrodruhy, ale i pro digitální nomády, které najdete pracovat na Bali i dalších ostrovech. Se svými více než 17 tisíci ostrovy, mezi kterými najdete kromě Bali i Jávu nebo Novou Guineu, je velmi rozmanitou zemí. Každý ostrov má svou vlastní kulturu, zvyky i obyčeje. Milovníci přírody si zamilují místní přírodní parky a rezervace.

Na co si ale musíte dávat pozor, to je počasí. Během období dešťů si to v Indonésii příliš neužijete a spíše sem nedoporučujeme v tomto období cestovat. Monzuny sem přicházejí většinou v období mezi listopadem a dubnem. Ideální doba na cestu do Indonésie je tak od dubna do září. Počítejte ale s tím, že jde o hlavní sezonu a ceny za služby i ubytování tak budou o něco vyšší.

Exotické Thajsko

Thajsko je, stejně jako Indonésie, zemí oblíbenou mezi cestovateli i digitálními nomády. Lákají je sem bílé písečné pláže, hory i moderní velkoměsta. A celoročně příznivé počasí je jen třešničkou na dortu. I tady ale počítejte s monzunovým obdobím. To je v Thajsku od května do října, ale může se mírně lišit podle regionů. Například všemi oblíbený ostrov Phuket má deštivou sezónu od září do října, ale často jde spíše o vydatné přeháňky.

Dovolenou v Thajsku si nejlépe naplánujte během našeho zimního období, tedy v listopadu až v únoru. Teploty se tu v tomto období pohybují mezi 25 až 30 stupni. Na severu ale může být i chladněji. V období horka mezi březnem a květnem se teploty šplhají až ke 40 stupňům a vlhkost vzduchu dosahuje téměř 80 %.

Poklidný Karibik

Karibik je známý svou příjemnou atmosférou a klidem. Mnohé jeho ostrovy jsou považovány za ráj na zemi. S tyrkysovým mořem, jemným světlým pískem a pohodou na pláži se to nedá zpochybnit. Nejnavštěvovanějšími karibskými ostrovy jsou zejména Dominikánská republika, Kuba nebo Jamajka. Najdete tu ale i světoznámé Bahamy, květinový ostrov Martinik i záhadami opředené Bermudy.

Počasí se ostrov od ostrova může lišit. Teploty jsou ale celkem stabilní s malými odchylkami v průběhu roku. Extrémní počasí ne vždy zasáhne všechny ostrovy, ale je dobré být připravený. Sezona hurikánů většinou udeří od června do října. Srážky ale nejsou nijak výrazné. V pásmu hurikánů leží zejména ostrovy jako jsou Bahamy a ostrovy Malých a Velkých Antil.

Počasí je ale nevyzpytatelné a určitě je dobré se podívat na předpověď ještě před cestou. To, že největší pravděpodobnost dešťů, hurikánů a jiného extrémního počasí je stanovena na určité období v roce neznamená, že se nemůže vyskytnout i mimo něj. Vždy je dobré mít přehled o počasí a být připraven na vše.