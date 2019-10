Počasí v Čechách: O víkendu padaly teplotní rekordy, babí léto ale dlouho nevydrží. Předpověď počasí na tento týden.

Do Česka dorazilo babí léto a během víkendu padlo hned několik teplotních rekordů. Podle meteorologů ale slunečné počasí nevydrží dlouho. Už koncem týdne by se měla obloha zatáhnout a hřejivé paprsky vystřídá déšť.

Počasí o minulém víkendu

Neděle přinesla stejně jako sobota velmi teplé počasí na většině našeho území, místy byly lokality, kde nízká oblačnost nepustila teploty příliš vysoko. Celkem 18 stanic Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) zaznamenalo letní den (teplotu 25 °C a vyšší). Rekordy padly přibližně na třetině stanic měřících alespoň 30 let. Největším "zářezem" je překonání rekordu v pražském Klementinu, kde bylo naměřeno 23,3 °C. Padl tak 244 let starý rekord.

Počasí v tomto týdnu

V pondělí k nám podle Českého hydrometeorologického ústavu bude proudit velmi teplý vzduch, teploty se tak budou stále držet velmi vysoko, podle ČHMÚ by mohlo být 19 až 23 °C, při dlouhotrvající oblačnosti bude jen kolem 15 °C. Oblačnost by se měla vyskytovat zejména na západě Moravy a Českomoravské vrchovině. Místy by se také mohly objevovat mlhy.

Jasno až polojasno by mělo být i v úterý, místy se ovšem mohou opět objevovat mlhy a nízká oblačnost. Teploty se přes den vyšplhají opět k 19 až 23 °C. Později k večeru se bude od západu zatahovat.

I ve středu by mělo být zpočátku jasno až polojasno, ráno a dopoledne se mohou místy objevovat mlhy, od západu se nicméně bude obloha zatahovat, místy se mohou objevovat přeháňky nebo déšť. Teploty poklesnou k 14 až 18 °C.