Teplejší počasí nastupuje, babí léto přinese až 22 °C

Po období, které přineslo do střední Evropy ochlazení, se teploty vyhoupnou nahoru. A to hlavně v Čechách, na Moravě a ve Slezsku bude oteplení opatrnější. Vzhledem k polovině října může hezké počasí kazit nízká oblačnost, prozatím by se ale měla dopoledne rozpouštět. Pozor za volantem na ranní mlhy. Po výrazné frontální vlně, která přinesla ve středu večer srážky, se oblačnost protrhá a srážek bude minimum. Je krásně zalito (zejména v jihovýchodní polovině Česka) a o víkendu budou dobré podmínky k houbaření. Teplejší ráz počasí by měl vydržet minimálně týden. Na hřebenech hor už sněžilo, další sněhové vločky se prozatím odkládají.

Citelné oteplování

Směrem k víkendu nás čeká výrazné oteplení. V pátek bude polojasno, oblačno, na severu přechodně i zataženo. Teploty 14 až 18 °C. V sobotu už bude jasno nebo skoro jasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 18 až 22 °C. Na Moravě a ve Slezsku teploty kolem 18 °C. V neděli bude jasno, skoro jasno, maximálně polojasno. Ráno a dopoledne místy mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 19 až 23 °C. Pokud by se v tyto dny někde udržela nízká oblačnost i déle, teploty srazí na 15 °C. Od pondělí bude mít nízká oblačnost asi silnější vliv, zároveň se dostaví slábnoucí fronta o západu. Počasí bude proměnlivější a oblačnosti bude více. Teploty by se měly držet mezi 16 až 21 °C, při zataženu bude méně.

Situace se suchem

Vpád nečekané zimy tak zatím nehrozí. Republika je navíc slušně zalitá srážkami. Celkem mnoho srážek letos dostala Morava díky silným letním bouřkám. Povrchové sucho v Česku zesláblo na minimum. Špatná situace byla jen v Třeboňské pánvi kolem rybníků, nějaké srážky ale momentálně spadly i tam. Pořád by to ale nutně chtělo vydatné a trvalé srážky pro spodní vody a velkou sněhovou peřinu během zimy. Naděje na ni je ale malá. Průměrné teploty stoupají.