Babí léto se vrátí. Počasí o víkendu nabídne 20 °C

Chladné počasí sevřelo střední Evropu. Proudění od severovýchodu přechodně snížilo teploty až o 10 °C. V průběhu nového týdne se oteplí a na víkend se vrátí babí léto. Na konci týdne by se proudění mělo stočit na čistě jižní a dostat směrem na sever velmi teplý vzduch původem ze Středomoří. Jediným háčkem by mohla být ojedinělá nízká oblačnost. V průběhu týdne bude nejprve hodně srážek. Většinou s nimi musí počítat hlavně severní polovina země. V úterý a ve středu ale zaprší prakticky na celém území. Kvůli srážkám bude v polovině týdne jen 11 až 15 °C, slibované dvacítky se dostaví o víkendu, protože zároveň ubude oblačnost a ustanou srážky.

Během týdne srážky i oteplování

Den po dni počasí slibuje následující. V úterý bude skoro jasno, polojasno, od severozápadu přibývání oblačnosti s deštěm. Teploty 10 až 14 °C. Ve středu bude oblačno až zataženo, občas déšť nebo přeháňky na většině území. Teploty 12 až 16 °C. Ve čtvrtek stále ještě oblačno, místy déšť nebo přeháňky. Na horách srážky častěji. Teploty 11 až 15 °C. Od pátku se začne prosazovat babí léto. V samotný pátek bude ještě oblačno, místy přeháňky, znovu častěji na severu. Během dne už ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty poskočí na 15 až 19 °C.

Víkend už jako malovaný

O víkendu bude krásně a teplo. Předpokládáme, že bude skoro jasno, polojasno. Ojediněle můžou krásné počasí hatit mlhy nebo nízká oblačnost. Teploty 18 až 23 °C. V případě nízké oblačnosti citelně chladněji. Jak dlouho vydrží babí léto? Výhled za víkend už by byl příliš vzdálený, zatím to ale vypadá, že jižní proudění bude mít do střední Evropy zelenou. Začátek zimy je prozatím v nedohlednu. Teplého vzduchu je jižně od nás hodně. Otázkou následující zimy bude, které proudění bude převládat. Jestli teplý jih nebo studený sever. Prosadit se mohou i skoky mezi oběma variantami, což není moc příjemné.