Počasí: Jaká bude zima? Meteorologové zveřejnili první výhled počasí.

První meteorologické modely naznačují, jaké počasí můžeme očekávat v průběhu zimy. Přesnou předpověď sice meteorologové s takto velkým předstihem vydat nemohou, na základě modelů ale očekávají, že zima v Evropě bude spíše mírná.

Odhad, jaká bude zima, sestavil na základě meteorologických modelů web Severe Weather. Upozorňuje, že se nejedná o předpověď typu, jak bude v Paříži 28. ledna po poledni, ale o přehled trendů, které nás v průběhu zimy čekají.

Za nejpřesnější, respektive dlouhodobě nejúspěšnější, je považován model Evropského centra pro střednědobou předpověď (ECMWF). Ten počítá s tím, že zatímco nad Atlantikem bude oblast nižšího tlaku vzduchu, nad Evropou bude oblast vyššího tlaku vzduchu.

To by mělo Evropě přinést vesměs mírnou zimu, kdy bude vzduch na kontinent po většinu období proudit od západu a jihozápadu a do Evropy přinese teplý vzduch z Atlantiku a Středomoří.

Potvrzuje to i model zveřejněný britskými meteorology. I ti předpokládají stejný vzorec proudění vzduchu a tím pádem mírnější zimy v Evropě. Liší se jen tím, jak daleko má podle jednotlivých modelů tlaková níže zasahovat na severoamerický kontinent. Zatímco ECMWF předpokládá její rozsah jen k břehům Kanady, britští meteorologové počítají s mnohem větším rozsahem, to ale ovlivní počasí převážně v severní Americe.

Američtí meteorologové taktéž předpovídají tlakovou níži nad Atlantikem a teplejší zimu v Evropě. Od předchozích se mírně liší model zveřejněný čínským meteorologickým ústavem. Sice také počítá s tlakovou níží nad Atlantikem, další ale meteorologové vidí také nad východní Evropou a Ruskem.

"To by mohlo znamenat podprůměrné teploty i v těchto regionech, a také částečně ve střední Evropě, ale teplotní výhled to nezohledňuje," upozornil web Severe Weather, že ve výhledu teplot meteorologové z Pekingu pro náš region počítají spíše s teplotami v rozmezí 1 až 2 stupňů nad dlouhodobým průměrem.