Počasí je skoro na zimní bundu. Kdy se oteplí?

Začátek října naznačil, jak moc se posunuly týdny v kalendáři směrem k zimě. Do střední Evropy se dostává od severozápadu chladný vzduch a proudění se dokonce stočí na severovýchodní. A to je klasická dálnice studeného počasí, navíc se štiplavým extrémně suchým vzduchem. Jakmile vymizí poslední vzdušná vlhkost, klesnou výrazně i ranní teploty. Sněhové vločky se v neděli objeví už od 700 m n. m.! Hory pokryje první sníh. Oteplení se začne do střední Evropy pozvolna dostávat od středy. Srážky budou do Česka putovat průběžně, nebude jich málo ani moc. Dynamické počasí v sobotu bude přímý pozůstatek hurikánu Lorenzo, který se změnil na klasickou tlakovou níži a přejde přímo přes naši republiku. Nemusíte se bát, hlavním projevem bude déšť.

Víkend velmi chladný

V sobotu bude oblačno až zataženo, na většině území občas déšť. Na severu od 1 000 m n. m. postupně srážky smíšené nebo sněhové. Večer budou srážky ustávat. Teploty 7 až 12 °C, na jihovýchodě zpočátku 14 °C. V neděli bude oblačno, místy přeháňky, od 700 m n. m. smíšené nebo sněhové. Teploty 7 až 11 °C. V pondělí bude polojasno až oblačno, na jihu a jihozápadě ojediněle déšť, od 1 000 m n. m. sněžení. Teploty 7 až 11 °C. Od úterý bude polojasno, postupně během týdne oblačno od severozápadu a přijdou nové frontální systémy z oceánu. Teploty začnou stoupat z 9 až 13 °C postupně na 11 až 16 °C. Takže oteplení kolem středy.

Přijde ještě babí léto?

Rozbouřený Atlantik už bude počasí jen ztěžka dovolovat nějaké větší oteplení. Zemský povrch se ve střední Evropě navíc prochladí a všechny další pokusy o tlakové výše a pěkné teplé počasí mohou ztroskotat na inverzi a mlze. S babím létem je prozatím konec a budeme sledovat, zda se ještě vrátí naposled ukázat teplejší ráz počasí. Pokud chcete do teplých krajin, stále vás ještě uspokojí Kypr, Turecko, Tunisko a hlavně Egypt.