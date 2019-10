Cestování za exotikou ovlivněné počasím. Kdy a kam raději nejezdit?

Prožít nezapomenutelnou dovolenou je snem mnohých cestovatelů. Občas to ale nevyjde tak, jak jste si představovali, a dovolenou vám pokazí počasí. Na cestách vás mohou překvapit nejen přívalové deště, ale i hurikány či monzuny. Víte, kdy a kam raději necestovat?

Počasí hraje při cestování jednu z nejdůležitějších rolí. Zejména pak v Jihovýchodní Asii vás může nemile překvapit a vaše dovolená se změní v noční můru. Proto si ještě před kontrolou zůstatku na běžném účtu nebo kurzovního lístku zjistěte, jaké je v destinaci počasí a kdy je vhodná doba k její návštěvě.

Jihovýchodní Asie

V posledních letech jsou země Jihovýchodní Asie stále oblíbenější. Lákají na příznivé ceny i hezké počasí. To ale není pro cestování příznivé po celý rok. Tropické klima přináší hodně srážek, ale i monzunovou sezonu. Období dešťů přichází většinou od května do září. Pokud si tedy chcete naplno užít například dovolenou v Thajsku, nejlepší čas je od října do dubna. Naopak takové Bali má nejlepší počasí od dubna do října. Prosinec, leden a únor si tady moc neužijete. Nejlépe tak vychází Vietnam, kam je možné cestovat po celý rok, protože počasí je zde stále přívětivé a na jihu se teploty drží nad 30 stupňů.

Austrálie

Jestli se chystáte do Austrálie, nezapomínejte, že roční období jsou zde obráceně: léto je od prosince do února, zima od června do srpna. Sever Austrálie patří do tropických oblastí s pravidelným obdobím dešťů. To trvá zhruba od listopadu do března. Od dubna do října pak nastává období sucha s průměrnými teplotami okolo 20 stupňů. Nejvíce si Austrálii užijete v březnu, kdy je teplota velmi příjemná. Během australského léta počítejte s teplotami přes 30 stupňů.

Střední Amerika

Střední Amerika má vysoké teploty po celý rok a podnebí je horké a vlhké. Zejména u pobřeží to pocítíte nejvíce. Ideální je vydat se do Střední Ameriky v období od prosince do dubna. V tomto období prší jen velmi málo nebo vůbec. Po zbytek roku tu ale narazíte i na děsivé tropické bouře a silné deště. Teploty se tu drží kolem 30 stupňů, ale není to podmínkou, v hlavním městě Mexika mohou klesnout i ke dvacítce.

Karibik

Počasí v Karibiku je velmi podobné tomu ve Střední Americe. Skvělá doba pro návštěvu je od listopadu do dubna. Neplatí to ale pro všechny ostrovy, někde může být optimální období o něco kratší. Po zbytek roku tu vládnou deště a zejména v září a v říjnuse cestování do těchto končin příliš nedoporučuje kvůli hurikánům. Co se týče teplot, ty se celoročně pohybují kolem 30 stupňů. Pokud se odhlodáte jet na Bermudy, teploty vás překvapí příjemnými 25-30 stupni, od prosince zhruba do dubna se dokonce budou blížit 20 stupňům. Ale na Bahamách, Kubě, Jamajce nebo Dominikánské republice se teploty celoročně drží nad 30 stupni.

Než budete plánovat dovolenou na příští rok, předem si zjistěte, kdy a kam se vyplatí jet a kterým zemím se vyhnout. Období dešťů vás potrápí zejména v tropických oblastech. Suché a horké počasí zase najdete v Severní Africe i na Blízkém Východě. Pozor si dávejte i na tornáda rozšířená v USA v oblasti tornádového pásu v povodí řeky Mississippi v období dubna až června. Východní Asie, zejména pak Japonsko, vás může překvapit častými zemětřeseními i tsunami, ta se vyskytují i v jihovýchodní Asii.